Perfezionato il programma di performance del marchio Volkswagen

(Adnkronos) – Il marchio Volkswagen ha raggiunto un importante traguardo nel programma di performance globale Accelerate Forward/Road to 6.5, con il management e i rappresentanti dei dipendenti che hanno raggiunto un accordo su un documento di riferimento a seguito di intense trattative.

Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen e Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Core, ha dichiarato: "Il marchio Volkswagen è sulla buona strada con i suoi modelli attuali e futuri. Quello che intendiamo fare ora è rafforzare le basi economiche per il nostro successo negli anni a venire. Ciò contribuirà a rafforzare i nostri sforzi per rendere VW il marchio leader mondiale nei segmenti di volume. Nelle ultime settimane abbiamo fatto buoni progressi nella progettazione del programma più completo che il marchio abbia mai lanciato. Non solo sono stati definiti i contributi precisi per i settori d'azione, ma i pacchetti di misure sono stati concordati e sono già in fase di attuazione. In alcuni casi, i nostri sforzi inizieranno a dare i loro frutti già nel 2024. Questo è importante anche se vogliamo resistere a una concorrenza sempre più agguerrita in condizioni di mercato estremamente difficili. Raggiungere un accordo con i rappresentanti dei lavoratori è fondamentale per poter avanzare rapidamente sulla strada che abbiamo scelto. È la testimonianza di quanto impegno, solidarietà e innovazione ci siano nel marchio VW e nei nostri team" Il programma Performance si concentra sul miglioramento delle prestazioni e sul risparmio sui costi, tra le misure già approvate e da adottare: – I tempi di sviluppo dei nuovi modelli Volkswagen saranno ridotti da 50 a 36mesi, in modo che i veicoli vengano immessi sul mercato più velocemente, senza sacrificare la qualità o la sicurezza. Ciò consentirà di risparmiare oltre un miliardo di Euro nel periodo coperto dal ciclo di pianificazione fino al 2028; – Il numero di veicoli di prova in fase di sviluppo tecnico sarà ridotto fino al 50% poiché la digitalizzazione e i progressi tecnologici consentiranno di effettuare più test sui banchi di prova. In questo modo si potrebbero risparmiare circa 400 milioni di Euro all'anno senza compromettere la qualità. Il programma di performance di Volkswagen AG si concentra anche su tagli selettivi diposti di lavoro amministrativi con l'obiettivo di migliorare in modo sostenibile le strutture dei costi e salvaguardare allo stesso tempo i posti di lavoro in Germania. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...