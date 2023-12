“Per essere felice” è il nuovo singolo di Emanuela Ierardi

Dal 22 dicembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Per essere felice”, il nuovo singolo di Emanuela Ierardi.

“Per essere felice” è un brano che racconta la vita quotidiana dell’artista in tutte le sue sfumature, con una lettura vera, cruda ma anche un po’ romantica e speranzosa. Descrive tutte le sue contraddizioni e particolarità, pensando che molte altre persone possano identificarsi in esse. In fondo, il valore della musica è concepito come qualcosa che ci fa sentire tutti più compresi e vicini.

La giornata inizia con il risveglio al mattino e l’apertura della home di Instagram per leggere le notizie degli altri o del mondo, tralasciando spesso la lettura delle proprie emozioni. L’ipocondria spinge l’artista ad effettuare ricerche su Google per delle auto diagnosi. Gli sbalzi d’umore e la paura di lasciarsi andare alla felicità fanno parte integrante della sua esperienza quotidiana. Tuttavia, emerge un elemento positivo: la presenza dell’amore con il partner, che vince su ogni difficoltà.

“A volte basta poco per essere felice”, commenta l’artista.

Biografia

Nata a Roma, classe 90. La musica è da sempre la sua più grande passione. Inizia a studiare canto all’età di sedici anni, approcciandosi alla musica pop e soul. All’età di 21 anni partecipa ad un concorso di musical che si è svolto a Rimini, nel ruolo di cantante/attrice protagonista nel musical “la sirenetta”, classificandosi al secondo posto.

Nel tempo, ha perfezionato lo studio della tecnica vocale con il Vocal Coach Roberto Delli Carri.

Nasce poi la necessità di trovare qualcuno che le potesse indicare la strada migliore, valorizzando la sua identità musicale.

Dall’incontro con il produttore attuale Olsi Arapi nasce il suo primo singolo “PER ESSERE FELICE”, grazie anche all’autore Vincenzo Perna che è riuscito a tradurre in parole il groviglio dei suoi sentimenti.

