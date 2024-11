“Peggiora rapidamente”, preoccupazione massima per Re Carlo sul web, Camilla rompe il silenzio dopo mesi

La preoccupazione per Re Carlo, sul web, non è mai stata più alta. Si dice che il Re stia peggiorando velocemente.

L’annuncio del cancro di Re Carlo ha lasciato senza fiato non solo gli inglesi ma il mondo intero. Poco dopo essere salito al trono, Carlo ha dovuto affrontare la sfida più grande e la preoccupazione per lui è sempre stata molto alta. Il Re ha subito iniziato le terapie e al momento la sua agenda di impegni è meno fitta del solito. Accanto a lui c’è sempre la Regina Camilla, sua fedele alleata in questo momento molto difficile.

I due hanno da poco intrapreso un viaggio ufficiale in Australia (per il loro Australia Tour) e sono stati accolti con grande affetto dalla popolazione locale. Tuttavia, in uno degli ultimi giorni nel Paese dei canguri, Carlo ha tenuto un discorso molto sentito sul cancro che ha commosso Camilla fino alle lacrime.

Le foto di lei che non riesce a trattenere il dolore hanno fatto velocemente il giro del web e la preoccupazione per il Sovrano è aumentata ancor di più rispetto allo scorso maggio in cui già circolavano voci sul suo peggioramento. Ma come stanno davvero le cose? Ci ha pensato la stessa Camilla a chiarire tutto.

Re Carlo, nuovi aggiornamenti sulla sua salute

Di recente la Regina Camilla è apparsa in una trasmissione televisiva in UK e ha rassicurato tutti sulla salute del marito: “Sta davvero bene”, ha ammesso la Parker Bowles. “Ha un aspetto fantastico, sono davvero contenta”. E poi ha aggiunto, scherzando: “Il problema è farlo stare fermo, questo è il problema!”.

In effetti Re Carlo sente così a cuore gli impegni reali che cerca sempre in tutti i modi di mantenerli, nonostante le cure spesso difficili da sopportare, soprattutto per un uomo della sua età. Uno sforzo che di certo gli inglesi avranno ammirato. Solo nel loro tour in Australia il Re e la Regina hanno completato 36 impegni. Una mole di lavoro immensa. Carlo avrebbe addirittura sospeso le cure per poter effettuare le visite di Stato, ha dichiarato l’Express britannico.

Nonostante lo sforzo del tour in Australia, un funzionario reale ha poi dichiarato che Carlo “ha veramente amato questo tour”. “Gli ha sollevato il morale, l’umore e la ripresa. In questo senso, il tour, nonostante le sue esigenze, è stato il tonico perfetto. Guardando al futuro, sono in atto dei piani per il Re di riprendere un programma “normale”.