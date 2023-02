Patrimonio, Diaco (M5S): “Fermare subito sfratti famiglie dei Piani di Zona B39 a Ponte Galeria”

“Quello che si sta perpetrando ai danni di interi nuclei familiari che rischiano presto di finire per strada in pieno inverno è l’ennesimo caso di ‘mala gestio’ delle politiche abitative in questi ultimi anni nella Regione Lazio. Stiamo parlando dei Piani di Zona B39 a Ponte Galeria nell’XI Municipio, dove in alcuni palazzi di via Aldo Bibolini decine di persone hanno ricevuto l’avviso di sfratto da appartamenti acquistati, le cosiddette abitazioni dell’edilizia convenzionata a prezzi calmierati per le popolazioni meno abbienti. Peccato che tutta questa gente sia stata clamorosamente e vergognosamente ingannata: infatti il prossimo 6 marzo è previsto un nuovo massiccio intervento delle forze dell’ordine, già annunciato, per sgomberare queste famiglie da case già comperate, malgrado la Regione Lazio abbia avviato l’iter di revoca del finanziamento alla società edilizia, dando così di fatto ragione agli inquilini. L’immobilismo di questi anni ha depauperato, attraverso le aste, un immenso patrimonio pubblico, con moltitudini di residenti che non sapranno più quale appartamento abitare. Ci batteremo per vigilare con estrema attenzione su questo business dei Piani di Zona: occorre maggiore controllo sulle concessioni, prima, durante e dopo le compravendite. Nel frattempo, bisogna assolutamente tutelare questi inquilini fermando subito gli sfratti di Ponte Galeria. Ci auguriamo che la nuova Giunta regionale, appena insediata, tuteli questi cittadini e che anche il sindaco Gualtieri si dia una mossa per cooperare in tal senso”.