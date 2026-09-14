Papa Leone compie 71 anni: gli auguri dal mondo

(Adnkronos) – Papa Leone oggi compie oggi 71 anni. Al Pontefice gli auguri da tutto il mondo. La sua è comunque una giornata di lavoro: in mattinata la visita alla Biblioteca apostolica per inaugurare la mostra ‘Aqva. Catastrofe e meraviglia’.

“In comunione di preghiera e con grande affetto”, scrive la Diocesi di Roma. “Il Signore continui a donargli forza e saggezza per affrontare le tante sfide di questo tempo, e per sostenere l’anelito di pace delle persone di buona volontà che con la Sua guida desiderano costruire la civiltà dell’amore”, l’augurio nel secondo compleanno da Papa.

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