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Papa Leone compie 71 anni: gli auguri dal mondo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Papa Leone oggi compie oggi 71 anni. Al Pontefice gli auguri da tutto il mondo. La sua è comunque una giornata di lavoro: in mattinata la visita alla Biblioteca apostolica per inaugurare la mostra ‘Aqva. Catastrofe e meraviglia’. 

“In comunione di preghiera e con grande affetto”, scrive la Diocesi di Roma. “Il Signore continui a donargli forza e saggezza per affrontare le tante sfide di questo tempo, e per sostenere l’anelito di pace delle persone di buona volontà che con la Sua guida desiderano costruire la civiltà dell’amore”, l’augurio nel secondo compleanno da Papa.  

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