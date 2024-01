Papa Francesco, la ‘confessione’ a Fabio Fazio: “Una volta non ho perdonato” – Video

(Adnkronos) – Papa Francesco e la 'confessione' a Fabio Fazio nell'intervista a Che tempo che fa. "Questa è una confessione. In questi 54 anni da prete ho negato soltanto una sola volta il perdono, per la ipocrisia della persona. Una volta. Sempre ho perdonato tutto", dice Papa Francesco. "Un grande confessore, che ho fatto cardinale nell'ultimo concistoro, è un uomo di 94 anni, un frate cappuccino dell’Argentina… Lui è un grande perdonatore, è di manica larga, perdona tutto. E una volta è venuto all'episcopio quando io ero arcivescovo lì e mi ha detto: 'Senti Giorgio, io ho questo problema, io perdono troppo e delle volte mi viene la sensazione che non sta bene. Gli ho chiesto 'E cosa fai Luigi?'. E lui ha detto 'Vado in cappella e mi rivolgo al Signore, dico scusami, ho perdonato troppo. Ma senti, sei stato tu a darmi il cattivo esempio'. Questo è vero, noi dobbiamo perdonare tutto perché Lui ci ha perdonato. Lui ci ha dato questo cattivo esempio". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...