Papa all’Angelus annuncia: “25 e 26 maggio prima Giornata dei bambini”

(Adnkronos) – "Ho la gioia di annunciare che il 25 e il 26 maggio celebreremo a Roma la prima Giornata mondiale dei bambini”. Lo ha annunciato il Papa al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. "L’iniziativa, patrocinata dal dicastero per la Cultura e l'educazione, risponde alla domanda ‘che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo?’. Vogliamo mettere i bambini al centro di prenderci cura di loro”. “La prima Giornata Mondiale dei Bambini è un evento senza precedenti. Nasce dal desiderio di papa Francesco di porre al centro dell’attenzione il futuro dei più piccoli, chiedendo a tutti di prendersi cura di loro, di guidarli verso una crescita buona e di ascoltarli”, sottolineano padre Enzo Fortunato, Marco Impagliazzo e Angelo Chiorazzo, coordinatori del Comitato Organizzatore della Prima Giornata Mondiale dei Bambini. ”Il 25 e 26 maggio prossimi desideriamo immaginare con i bambini e le bambine – a partire dai loro sogni e desideri – un mondo diverso, dove ci sia pace, cura dell’ambiente e scelta per la fraternità. Questa giornata è anche un messaggio al mondo degli adulti perché si fermino ad ascoltare le domande semplici e dirette dei piccoli che chiedono pace e rispetto”, sottolinea il Comitato organizzatore della due giorni dedicata ai bambini. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

