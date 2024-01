Osimhen, De Laurentiis e plusvalenze: su X dilaga ‘scudetto Napoli a rischio?’

(Adnkronos) – "Quindi ora lo scudetto viene revocato". Le news sull'indagine a carico del Napoli, per l'acquisto di Victor Osimhen nel 2020, accendono la discussione su X. Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio e rischia il processo. La chiusura delle indagini da parte della procura di Roma riguarda, oltre al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, anche il Napoli come società e il consiglio di amministrazione all'epoca dei fatti. Le notizie suscitano in particolare l'interesse dei tifosi della Juventus, che nella scorsa stagione ha giocato un 'campionato in tribunale', per le inchieste della giustizia sportiva sulle plusvalenze e sulla manovra stipendi con cui il club ha gestito gli ingaggi durante la pandemia. Le carte utilizzate dalla giustizia sportiva, nel caso della Juventus, sono legate all'inchiesta avviata dalla procura di Torino sui bilanci del club e successivamente trasferita a Roma. La Juventus è stata punita con una penalizzazione di 10 punti nella classifica finale del campionato 2022-2023, con conseguente retrocessione dalla zona Champions League a quella corrispondente alla partecipazione in Conference League. Con la giustizia sportiva, la Juve ha patteggiato una sanzione pecuniaria per chiudere il procedimento relativo alla manovra stipendi e voltare pagina. A livello europeo, la Uefa ha decretato l'esclusione del club dalle competizioni per una stagione: niente Conference League, quindi.

Nel caso del Napoli, una prima indagine da parte della giustizia sportiva è stata chiusa senza il riscontro di illeciti sportivi a carico del club e del presidente. I tifosi della Juventus, però, online evidenziano come anche il procedimento a carico della società bianconera sia stato 'riattivato' in un secondo momento attraverso la revocazione, sulla base di nuovi elementi acquisiti. I tifosi della Juve, su X, si chiedono e domandano se anche per il Napoli si profili un iter analogo e una riapertura del fascicolo sportivo. "Quindi Lazio campione d’Italia 2022/2023!", arriva a scrivere qualcuno ipotizzando – con un ragionamento a dir poco azzardato – una revisione della classifica addirittura dell'ultimo campionato, con il Napoli primo e la Lazio seconda davanti a Inter e Juventus, poi retrocessa a vantaggio del Milan. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

