￼Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri: la lista dei candidati che sostengono Pietro Marcantoni Presidente

I prossimi 17 e 18 aprile si svolgeranno le elezioni per il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Velletri. Gli iscritti potranno scegliere i propri rappresentanti tra due liste presentate, una di queste è la lista n.2 “Impegno per il Territorio” con Pietro Marcantoni candidato Presidente.

“La nostra lista – ha dichiarato Marcantoni – è formata da donne e uomini con valori e visioni condivise, professionisti che hanno deciso di raccogliere questa sfida e mettersi in gioco per sostenere i colleghi in un momento particolare di trasformazione trainato dall’innovazione tecnologica continua”.

Quindici i nomi che compongono la lista a sostegno della candidatura a Presidente di Pietro Marcantoni, vediamoli nel dettaglio. Antonella Gobbo vanta una lunga esperienza nel settore fiscale e tributario delle PMI e nell’ambito finanziario in qualità di tutor dell’ENM; Walter Bravetti esperto nel settore pubblico, revisione, bilanci, gestione e governance società pubbliche; Silvia D’Onofri esperto gestore della crisi da sovraindebitamento; Piero Pozzana si occupa di fiscalità d’impresa ed IVA, contenzioso tributario, consulenza e organizzazione aziendale; Gianluca Lega esperto di crisi d’impresa e di operazioni straordinarie; Giancarlo Annicchiarico fiscalista d’impresa si occupa di imposte dirette, indirette e di fiscalità internazionale; Maria Rosaria Palumbo opera a Valmontone nei ruoli prevalenti della professione; Diana Razza consulente imprenditoriale in materia fiscale e gestione aziendale; Arnaldo Campegiani ausiliario del Giudice in campo civile e penale; Valentino di Prisco esperto in diritto penale dell’economia ed in gestione e controllo di enti pubblici; Michela Cerioni esperta in diritto Tributario e Societario; Paola Piscopello consulente in tutoring su progetti imprenditoriali e start-up; Sabrina Ielmini si occupa di Consulenza del Lavoro; Federica Volpicelli consulente d’azienda nelle relazioni con gli enti pubblici e, infine, Adriano Resta che vanta un’esperienza pluriennale in materia di bilancio, consulenza aziendale e fiscalità d’impresa.

“Come è facilmente intuibile dai nomi e dalle specificità dei candidati che mi accompagnano in questa avventura – ha continuato Marcantoni – la nostra è una squadra preparata, in grado di spaziare su tutti i temi relativi alla professione e in tutti gli ambiti territoriali, e questo non può che essere un valore aggiunto per l’ODCEC di Velletri. Sono certo che insieme sapremo fare bene e riusciremo a creare una rete tra Commercialisti, aziende, enti locali e cittadini, in grado di funzionare nel modo migliore possibile”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...