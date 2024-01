OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 sotto i mille euro

(Adnkronos) – OnePlus torna a fare quello che le riesce meglio: smartphone con un'identità flagship a un prezzo più contenuto, senza compromessi sulle specifiche, a partire dal processore di ultima generazione passando per un comparto fotografico di prim'ordine. OnePlus 12, con il suo alloggiamento circolare per la fotocamera posteriore, ricalca il design del suo predecessore, proponendo uno stile elegante e distintivo. La copertura posteriore, in un vivace verde Flowy Emerald (disponibile anche un più classico nero), ricorda i paesaggi naturali e presenta una texture sul retro in vetro, che gli dà il giusto carattere. Sebbene il telaio metallico più spesso conferisca un aspetto premium, questo comporta anche un peso e una larghezza maggiori, che possono rendere l'uso con una sola mano a volte impegnativo. La robustezza è garantita dal Gorilla Glass Victus 2 sul fronte e Gorilla Glass sul retro, oltre al classico slide per le notifiche di OnePlus, che fa il suo gradito ritorno. Il display LTPO OLED 2K da 6.82 pollici di OnePlus 12, con un'eccezionale risoluzione di 3,168 X 1,440p, offre colori vividi e neri profondi. Il refresh rate variabile da 1 a 120Hz equilibra perfettamente performance e durata della batteria, mentre la luminosità di picco di 4500 nits garantisce una visibilità ottimale anche all'aperto. Il supporto per HDR10+ e Dolby Vision migliora ulteriormente l'esperienza visiva, specialmente con contenuti compatibili. Girando su Android 14 con l'interfaccia OxygenOS, OnePlus 12 promette quattro importanti aggiornamenti OS e cinque anni di patch di sicurezza, garantendo così un dispositivo sempre aggiornato e sicuro. In generale, lo smartphone è fluido e reattivo proprio come cita il claim di OnePlus. Merito del cuore pulsante dello smartphone: OnePlus 12 monta il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, affiancato da RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0, offrendo un'esperienza fluida in ogni situazione, sia nella navigazione web che nel gaming ad alte prestazioni. La configurazione da 12GB/256GB o 16GB/512GB fornisce ampio supporto al processore, e per quanto concerne i videogiochi lo smartphone è impreziosito dall'integrazione del processore visivo indipendente Pixelworks X7, che offre qualità di movimento a 120fps, una latenza ultra-bassa di 10ms con interpolazione dei frame quasi impercettibile, e una calibrazione intelligente dei colori in tempo reale. In termini di benchmark, il dispositivo mostra un'eccellente potenza di calcolo e prestazioni grafiche di alto livello. L'alleanza con Hasselblad continua a dare i suoi frutti, con un sistema a tre sensori che comprende un principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 48MP e un teleobiettivo da 64MP con zoom ottico 3x. Le foto diurne sono dettagliate, con colori naturali e alta gamma dinamica, mentre le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità sono notevolmente migliorate rispetto alla generazione precedente. La fotocamera frontale da 32MP si comporta bene in condizioni ideali, mentre in situazioni di scarsa luce produce selfie leggermente rumorosi ma di buona qualità. La batteria da 5,400mAh assicura un'autonomia di un giorno e mezzo con uso moderato, estendibile a 2 giorni con impostazioni ottimizzate. La ricarica cablata da 100W ricarica completamente il dispositivo in soli 25 minuti, ed è disponibile anche il supporto per la ricarica wireless da 50W.

Con un prezzo di partenza di 969 euro per la versione da 12+256GB, che diventano 1.099 per quella da 16+512GB, OnePlus 12 offre potenza e prestazioni impressionanti ad un prezzo inferiore rispetto ad altri smartphone con le stesse caratteristiche tecniche. Il chipset Snapdragon 8 Gen 3, il display OLED da 120Hz, un sistema di fotocamere migliorato, la ricarica rapida e un software raffinato fanno del OnePlus 12 un dispositivo Android di alto livello. La durata della batteria è generosa e funzionalità come lo slide di allerta e la classificazione IP65 per acqua e polvere aggiungono valore. Considerando tutti gli aspetti, OnePlus 12 rappresenta un pacchetto flagship completo che giustifica pienamente la sua posizione competitiva, mantenendo il vantaggio del prezzo tipico del marchio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

