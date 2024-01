Nvidia presenta al Ces i nuovi microservizi per la produzione di personaggi digitali realistici

(Adnkronos) – Le tecnologie di intelligenza artificiale generative stanno rivoluzionando il modo in cui i giochi vengono prodotti e giocati. Gli sviluppatori di giochi stanno esplorando come queste tecnologie possano accelerare i loro flussi di contenuti e fornire esperienze di gioco nuove, precedentemente considerate impossibili. Un'area di focus, quella degli avatar digitali, avrà un impatto trasformativo su come i giocatori interagiranno con i personaggi non giocabili (NPC). Storicamente, gli NPC hanno risposte predeterminate e animazioni facciali, dove i giocatori possono comunicare solo all'interno di un set limitato di opzioni. Queste interazioni tendono ad essere transazionali, brevi e spesso ignorate.

NVIDIA, azienda leader nel settore delle tecnologie grafiche e computazionali, all'avanguardia riguardo allo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI) ha presentato oggi i microservizi di produzione per la tecnologia NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) che consentono agli sviluppatori di giochi, strumenti e middleware di integrare modelli di IA generativa all'avanguardia negli avatar digitali presenti nei loro giochi e applicazioni. I modelli ACE utilizzano una combinazione flessibile di risorse locali e cloud che trasformano l'input del giocatore in una risposta dinamica del personaggio. I modelli includono: NVIDIA Riva Automatic Speech Recognition (Riva ASR) per trascrivere il discorso umano. NVIDIA Riva Text-to-Speech (Riva TTS) per generare discorsi udibili. NVIDIA Audio2Face (A2F) per generare espressioni facciali e movimenti delle labbra. NVIDIA NeMo Large Language Model (NeMo LLM) per comprendere il testo del giocatore e la voce trascritta e generare una risposta. NVIDIA ha annunciato che i microservizi A2F e Riva ASR sono ora disponibili per middleware, strumenti e sviluppatori di giochi che cercano di migliorare gli NPC nei loro studi di gioco. In collaborazione con Convai, NVIDIA ha mostrato l'ultima versione della demo di Kairos per dimostrare come gli NPC AI di prossima generazione rivoluzioneranno il gaming. Convai è una piattaforma di sviluppo NPC che rende facile per te abilitare personaggi in mondi 3D ad avere conversazioni, percezioni e capacità d'azione simili a quelle umane.

“Personaggi potenziati dall'IA generativa in mondi virtuali sbloccano vari casi d'uso ed esperienze precedentemente impossibili. Convai sta sfruttando Riva ASR e A2F per abilitare NPC realistici con tempi di risposta a bassa latenza e animazioni naturali ad alta fedeltà," ha detto Purnendu Mukherjee, fondatore e CEO di Convai.

Le conversazioni aperte con gli NPC aprono un mondo di possibilità per l'interattività nei giochi. Tuttavia, le conversazioni dovrebbero avere conseguenze che potrebbero portare ad azioni potenziali. Per realizzare azioni da parte degli NPC, devono essere consapevoli del mondo che li circonda e interagire dinamicamente. Con il nostro partner Convai e le loro ultime uscite, portiamo la nostra demo collaborativa al livello successivo, abilitando questi NPC AI con le seguenti nuove funzionalità:

Consapevolezza spaziale: Abilita i personaggi dei giochi a interagire e descrivere il mondo durante le conversazioni.

Azioni: Abilita i personaggi dei giochi ad interagire con oggetti nel mondo di gioco in base alla conversazione, ad esempio, consegnando una bottiglia di sake quando richiesto.

Interazione NPC-to-NPC: Abilita i personaggi dei giochi ad avere conversazioni generate senza l'interazione del giocatore.

Convai

ha integrato i nuovi microservizi NVIDIA ACE, Audio2Face e Riva ASR. I personaggi dei giochi ora ottengono un miglior sincronismo labiale, una migliore espressione e un rilevamento del discorso accurato quando ascoltano il giocatore. NVIDIA sta lavorando con i principali sviluppatori nell'ecosistema dei giochi per creare avatar digitali che utilizzano le tecnologie ACE, inclusi Charisma.AI, Inworld, miHoYo, NetEase Games, OurPalm, Tencent, Ubisoft e UneeQ.

"Questo è un momento storico per l'IA nei giochi," ha detto Tencent Games. "NVIDIA ACE e Tencent Games aiuteranno a gettare le basi che porteranno avatar digitali con personalità e interazioni individuali e realistici nei videogiochi." "Per anni NVIDIA è stata il pifferaio magico delle tecnologie di gioco, offrendo modi nuovi e innovativi per creare giochi. NVIDIA sta rendendo i giochi più intelligenti e giocabili attraverso l'adozione di tecnologie di gaming AI, che alla fine crea un'esperienza più coinvolgente," ha detto Zhipeng Hu, senior vice president di NetEase e capo del gruppo aziendale LeiHuo.

