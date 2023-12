Nucleare, Bonelli contro Oliver Stone

(Adnkronos) –

Angelo Bonelli contro Oliver Stone sul nucleare. Il documentario 'Nuclear Now' del regista "è realizzato senza alcun tipo di contraddittorio e vorrei ricordare che anni fa Oliver Stone fece un'intervista, 'The Putin Interview': uno spot incredibile per un dittatore sanguinario", dice il, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, in collegamento con L'Aria che tira su La7 da Dubai, commentando il nuovo documentario del regista premio Oscar che sostiene che l'energia nucleare sia la soluzione necessaria per combattere il cambiamento climatico. "La quarta generazione non ha alcuna applicazione, ad oggi, non esistono centrali di quarta generazione e chi sostiene il contrario dice una bugia. In Francia si sta realizzando a Flamanville si sta realizzando una centrale di terza generazione puls, iniziata nel 2006, ancora non completata", aggiunge. Domani mercoledì 6 dicembre, alle 11.30 ora italiana (14.30 a Dubai), Bonelli, e la senatrice Aurora Floridia terranno una conferenza stampa di fronte il padiglione italiano della Cop28 a Dubai. "Nell'ambito di questo incontro ci concentreremo su questioni urgenti che riguardano la crisi climatica globale e l'influenza delle lobby dei combustibili fossili sulle politiche ambientali del governo italiano, mettendo in luce la necessità di un cambiamento radicale nel modo in cui l'Italia affronta la crisi climatica", fa sapere Europa Verde. "Verrà resa nota – continuano – la norma nascosta nella finanziaria che è l’ennesimo regalo su extraprofitti e la smobilitazione industriale dell’Italia nel settore delle rinnovabili. Bonelli esporrà le sue critiche verso l'attuale approccio del governo italiano, sottolineando come le decisioni politiche siano influenzate dalle lobby dei combustibili fossili a discapito degli sforzi per combattere il cambiamento climatico". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...