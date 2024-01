Netflix, anche nei videogiochi potrebbe arrivare la pubblicità

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato la sua intenzione di investire nell'industria dei videogiochi per molti anni a venire, dopo aver lanciato una selezione di titoli scaricabile senza costo exytra sugli smartphone dei suoi abbonati a partire dal 2021. Tuttavia, l'azienda sta attualmente cercando di capire come trarne profitto, segnando potenzialmente una svolta nella sua strategia. Secondo quanto riportato da un report del Wall Street Journal, i dirigenti del gigante dello streaming hanno tenuto discussioni nei mesi recenti riguardo a come generare ricavi dai giochi, secondo fonti informate delle trattative. Attualmente, i giochi di Netflix sono gratuiti per tutti gli abbonati, in linea con la strategia di mantenere gli utenti fedeli al servizio di streaming quando le loro serie preferite sono tra una stagione e l'altra e per attrarre nuovi appassionati. Alcune delle idee discusse includono gli acquisti in-app, un costo extra per giochi più sofisticati che l'azienda sta sviluppando o offrire ai sottoscrittori della sua nuova opzione con pubblicità l'accesso a giochi con inserzioni pubblicitarie. Tali mosse segnerebbero una svolta per Netflix, che finora ha evitato di inserire annunci o acquisti in-app nei suoi giochi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...