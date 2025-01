Nel 2025 arriva il Reddito di Sostegno: di cosa si tratta e come ottenerlo

In arrivo un nuovo preziosissimo bonus che farà felici tante famiglie: il Reddito di Sostegno. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta e cosa occorre fare per ottenerlo.

Anno nuovo e nuovi aiuti per le famiglie. Come ben sappiamo, con la legge di Bilancio 2025, il Governo Meloni ha riconfermato l’Assegno di Inclusione, il Supporto Formazione e lavoro ma anche la Carta acquisti e la Carta dedicata a Te. Per dare un’ulteriore mano alle famiglie ora nasce anche il Reddito di Sostegno.

La priorità è sostenere le famiglie e la genitorialità. Infatti questo nuovo strumento di aiuto si rivolgerà ai nuclei familiari con bambini. Il crollo delle nascite è un dramma che da almeno un decennio affligge il nostro Paese e non solo. Sono sempre di più le coppie che scelgono di non avere figli.

Scelta rispettabilissima, sia chiaro ma, purtroppo, spesso indotta da problemi economici: il costo della vita è sempre più alto e gli stipendi non crescono nella stessa misura. Di conseguenza mettere su famiglia fa paura ai giovani. Per questa ragione l’Esecutivo ha deciso di scendere in campo con diversi aiuti tra cui, appunto, questa nuova misura che, tuttavia, spetterà solo a chi soddisfa determinati requisiti.

Reddito di sostegno: che cos’è e a chi spetta

Via libera al Reddito di Sostegno per il 2025: un nuovo bonus per sostenere le famiglie con bambini. Il Governo di Giorgia Meloni vuole riconfermare la sua vicinanza alle famiglie e il suo supporto alla genitorialità attraverso questo nuovo strumento. Di seguito vediamo per bene in cosa consiste e cosa bisogna fare per ottenerlo.

Sono tante le famiglie a rischio povertà in Italia. E non si tratta di famiglie in cui nessuno dei genitori lavora ma di nuclei familiari in cui, anche se uno dei due o entrambi i genitori lavorano, si fa fatica ad arrivare alla fine del mese a causa del costo della vita troppo elevato. Tra rate del mutuo o canone dell’affitto, bollette, spesa alimentare e scuola per i figli le uscite, spesso, superano le entrate.

Che fare? Il Governo tende una mano con diversi bonus tra cui, ad esempio, la Carta dedicata a Te per l’acquisto di generi alimentari, carburanti o biglietti dei mezzi pubblici o come il bonus nido che si rivolge alle coppie con bambini fino a 3 anni che frequentano, appunto, un asilo nido.

Ora arriva anche il Reddito di Sostegno, un insieme di misure di cui fa parte anche il Fondo dote Famiglia: un fondo di 30 milioni di euro che verrà suddiviso in tanti bonus da 500 euro l’uno. Per ottenere questo bonus è necessario soddisfare questi due requisiti:

avere un Isee non superiore a 15.000 euro;

all’interno della famiglia deve esserci almeno un bambino di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Il sussidio è finalizzato a coprire le spese per le attività sportive dei figli e potrà essere speso presso le associazioni sportive dilettantistiche registrate al registro nazionale e presso enti del terzo settore riconosciuti che abbiano programmi educativi e sociali