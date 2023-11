Natale a Firenze, ruota panoramica e pista di pattinaggio alle Cascine

(Adnkronos) – Una ruota panoramica alta 55 metri che dall’8 dicembre rimarrà fino al 10 giugno prossimo a Firenze. E una lunga lista di iniziative e attrazioni nel periodo natalizio, fra cui l’attesissima pista di pattinaggio sul ghiaccio di oltre 1300 mq, la più grande d’Italia, con il grande albero di Natale intorno a cui pattinare, più altre iniziative extra previste a primavera. La commissione comunale istituita per valutare i progetti per la ruota panoramica – la cui installazione è prevista quest’anno in piazzale Vittorio Veneto alle Cascine – ha valutato positivamente la proposta pervenuta al Comune da The Wheel Srl perché pienamente rispondente alle richieste previste dal bando, dando così avvio all’iter per il rilascio dei permessi e il via libera all’installazione, che comincerà nei prossimi giorni. Attrazione principale sarà la ruota panoramica che rimarrà ininterrottamente dall'8 dicembre al 10 giugno 2024, senza però possibilità di proroghe perché l’area sarà interessata dai lavori di riqualificazione. A fianco della ruota ci saranno iniziative culturali e di intrattenimento che fino al 15 gennaio saranno a tema natalizio con attrazioni, attività per bambini e famiglie e un grande albero di Natale, più una grande pista di pattinaggio su ghiaccio di 1340mq. Dal 1maggio al 10 giugno ci saranno poi altre attrazioni aggiuntive alla ruota ma in questo caso a tema primaverile con attività sempre rivolte a bambini e famiglie. Nel progetto presentato e approvato è previsto, come era stato richiesto dal Comune, anche un piano sicurezza con ampio presidio dell'area. “Dopo il successo della ruota alla Fortezza quest’anno abbiamo scelto l’area dell’ingresso delle Cascine, a pochi metri dalla fermata della tramvia quindi in un’area anche facilmente raggiungibile – ha spiegato il sindaco Dario Nardella – Sarà un vero e proprio villaggio di Natale con tante iniziative per famiglie e bambini che saranno un’ottima occasione per portare socialità e divertimento in questo angolo meraviglioso di Firenze. La scelta di questa posizione è anche stata pensata per garantire presidio sociale e sicurezza: dove c’è socialità, con famiglie, bambini, giovani, c’è anche più sicurezza. Ringraziamo la soprintendente Antonella Ranaldi per l’attenzione dimostrata", ha concluso Nardella. "L’installazione di una attrazione di spettacolo viaggiante per 6 mesi alle Cascine è una sperimentazione per valutarne il gradimento e l’impatto paesaggistico", ha aggiunto l’assessore Bettarini, che con gli uffici della direzione attività economiche e turismo ha seguito il progetto e il bando. "Vogliamo che queste iniziative rappresentino uno strumento di aggregazione e che siano l’avvio di una riqualificazione dell’area anche in chiave di maggiore sicurezza". “Anche quest’anno Firenze avrà la sua meraviglia meccanica alta 55 metri che oltre a regalare una magica suggestione, aiuterà a godersi una visione di Firenze inedita” fanno sapere gli organizzatori. "Un'esperienza unica che lascerà in ognuno una forte emozione da portare a casa. Per i turisti sarà un inaspettato modo di scoprire e ricordare Firenze". Ma non sarà solo Ruota Panoramica. "Nel dettaglio per il periodo di Natale si potrà pattinare sugli oltre 1300 mq di pista ghiacciata, la più grande d’Italia, volteggiando intorno al grande albero di Natale e per i più piccini saranno disponibili dei simpatici pinguini per farsi aiutare a provare l’emozione" spiegano ancora gli organizzatori. "Sarà possibile visitare il mercatino di Natale, incontrare Babbo Natale nella sua casetta o indossando i visori, fare uno stupefacente viaggio volando a bordo della magica slitta. Non mancheranno gli stand gastronomici per mangiare e bere godendosi gli spettacoli e l’atmosfera di un parco delle Cascine che rinasce. I sei mesi di permanenza della ruota saranno accompagnati inoltre da molte altre iniziative, acrobati, maghi, marionette e molto altro ancora per far sorridere e sognare grandi e piccini. Nel periodo che andrà dal primo maggio al 10 giugno saranno presenti inoltre molte altre attività e tante sorprese, tappeti elastici, parco avventura, mercatini e manifestazioni di vario genere. Come lo scorso anno tutta la manifestazione sarà alimentata da energia prodotta interamente da fonti rinnovabili in collaborazione con Fresbi energia naturale. Restate connessi e scoprite via via il programma (IG e FB – Florenceeye1)". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

