Napoli, attraversa binari con scooter: muore travolto da treno

(Adnkronos) – Attraversa i binari con lo scooter, ma viene travolto dal treno e muore. Tragedia tra Boscoreale e Scafati, lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino della Circumvesuviana. A renderlo noto è l'Eav con una nota. L'investimento mortale è avvenuto al passaggio a livello tra le stazioni San Pietro e Cangiani. Un ragazzo in motorino è stato investito dal treno in transito. Secondo quanto si apprende, il passaggio a livello SOA (segnalamento ottico e acustico) risultava regolarmente funzionante. Il ragazzo pare abbia attraversato quando non doveva. La tratta è stata interrotta ed Eav ha istituito un servizio sostitutivo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...