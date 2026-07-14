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Napoli, Allegri ricorda sua madre e si commuove in conferenza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Massimiliano Allegri si commuove in conferenza stampa, nel giorno della sua presentazione da nuovo tecnico del Napoli. L’allenatore toscano ha parlato oggi, martedì 14 luglio, al teatro San Carlo, accanto al presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis, ricordando un aneddoto e una vecchia telefonata: “Sono fortunato – le parole di Allegri -. Ricordo una telefonata col presidente a mezzanotte, prima di un Borussia Dortmund-Juventus del 2018, quando allenavo a Torino…”. La voce qui si rompe per l’emozione e Allegri si scusa con i presenti: “Scusate. Non mi sono commosso per la sua chiamata, ma per il ricordo di mia madre che in quel periodo non stava bene…”.  

L’ex allenatore di Milan e Juve ha quindi continuato a parlare dopo un lungo applauso: “Il presidente De Laurentiis già anni fa aveva provato a portarmi a Napoli. Il calcio è bello perché è opinabile, tutti ne parlano, anche per quanto riguarda moduli e sistemi di gioco. Abbiamo una rosa forte e l’importante è ora continuare il lavoro, quello che conta è l’entusiasmo”.  

 

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