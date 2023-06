Musica, sport e arte all’ IC ANZIO I: grande successo per gli eventi di fine anno

L’ Istituto Comprensivo Anzio I non si smentisce ancora una volta e per concludere in bellezza l’anno scolastico ha organizzato numerosi eventi dove a essere protagonisti sono stati gli alunni, dall’infanzia alla scuola secondaria di I grado. Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Enza Di Lillo, ha mostrato ancora una volta la sua sensibilità verso le più variegate forme d’arte che all’interno dell’Istituto fanno da padrone e che arricchiscono l’offerta formativa orientando gli alunni verso lo sviluppo delle intelligenze multiple.

Il concerto. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado hanno salutato docenti e pubblico con un concerto intitolato The show must go on in ensemble strumentale, vocale e body percussion magistralmente diretti dalle Prof.sse Sandra Petriconi e Francesca Pradella. L’evento che si è svolto nella palestra del plesso succursale di Via Ambrosini è stato condotto dal Prof. Christian Montagna.

Ad assistere, in platea, il Generale di Brigata Informazioni Tattiche Adriano Russo e il primo luogotenente Romano. Gli alunni si sono cimentati in brani che spaziano dalle più famose colonne sonore, ai capolavori della musica internazionale, per finire con i brani protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Numeroso il pubblico in sala. Visibilmente commossa, la Dirigente Enza Di Lillo ha poi così salutato i suoi studenti:

da settembre non ci saranno più i vostri professori pronti a guidarvi, a sostenervi, a giustificare i vostri ritardi, a correggere i vostri errori e a consigliarvi: adesso dovete essere pronti per affrontare i nuovi impegni scolastici con maturità e spirito d’iniziativa. Questi tre anni li ricorderete perché qui avete appreso, conosciuto, qui avete scoperto l’amicizia, la rabbia, la gioia, la delusione e qualcuno anche l’amore. Abbiate sempre un atteggiamento positivo e costruttivo nel presente e nel futuro, continuate ad impegnarvi, ad appassionarvi allo studio, restate aggrappati alla scuola, con forza, coraggio e perseveranza, perché studiare è una bellissima avventura oltre che una straordinaria opportunità per diventare i futuri cittadini del domani. Abbiate sete di conoscenza e siate testimoni di come l’educazione produca benessere e renda le persone libere e responsabili.

Percorsi d’Arte.

All’interno dell’Istituto si è tenuta, poi, una mostra intitolata Percorsi d’Arte realizzata dal Prof. Andrea Mingiacchi e dalle Prof.sse Ersilia Biondi e Maddalena Lombardo. Gli alunni del Comprensivo hanno assistito ad un viaggio nel mondo dei murales e delle opere di Pelissier e Anesi realizzate durante i laboratori extracurricolari atti ad avvicinare i giovani al mondo dell’arte.

L’evento sportivo.

Presso lo Stadio del Baseball “R. Reatini” di Anzio, alle ore 9,00 di questa mattina, in collaborazione con l’Associazione Anzio Dolphins, si è svolta la manifestazione conclusiva del progetto Insieme per lo sport del plesso G. Saragat. Le classi sono state coinvolte in un mini-torneo di Baseball organizzato dall’Istruttore Vito Martufi che durante l’anno ha proposto un corso in seno al progetto “Kinder CONI”; altri alunni invece si sono cimentati in percorsi di motricità con la supervisione del Prof. Giuseppe Passa.

La serra didattica.

Alle ore 11.00, invece, nel giardino interno del Plesso G. Saragat si è svolta la Festa di Primavera con l’inaugurazione della serra didattica realizzata con il Pon Edu-green fortemente voluto dal DIrigente Scolastico. I bambini hanno prodotto circa duecento piantine tramite semina e talee. Poi, con l’aiuto dei rappresentanti di classe è stato realizzato un mercatino per l’acquisto di materiale di facile consumo per il prossimo anno scolastico. Grande successo ha riscosso infine l’interpretazione dei due canti sulla primavera e la narrazione del lavoro svolto in grande collaborazione tra docenti e alunni.