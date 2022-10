Municipio Roma V: protocollo con Villa Maraini per contrasto a tossicodipendenza in strada

È stato firmato un protocollo d’intesa tra il Municipio Roma V e Villa Maraini per sviluppare un’azione congiunta che rafforzi in modo organico e sinergico un approccio umanitario e socio-sanitario per rispondere al problema delle tossicodipendenze nei quartieri del territorio. In una nota il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, spiega: “Saranno attivate strategie di prevenzione dell’uso di droga e alcol tra i giovani e azioni mirate per incontrare, agganciare e avviare alle cure i soggetti che fanno un uso problematico e patologico di sostanze”.

Quattro saranno gli strumenti messi in campo. Il pronto intervento finalizzato all’individuazione precoce dei luoghi del consumo e i soggetti, tramite una Unità itinerante per bonificare gli spazi pubblici da siringhe e materiale di consumo di sostanze. Screening sulle principali infezioni sessuali trasmesse. Formazione e sensibilizzazione a favore di funzionari, forze dell’ordine, enti e associazioni. Sportello di ascolto e informazione di supporto ai soggetti che fanno uso patologico di sostanze e alle loro famiglie. “Conoscere i tossicomani del territorio è il modo migliore per spingerli a entrare in un percorso di cura e trattamento. Questa è la forma migliore di prevenzione anche della violenza urbana”, osserva il fondatore di Villa Maraini Cri, Massimo Barra.

Il percorso, secondo l’assessore municipale alle Politiche giovanili, Edoardo Annucci, “è un investimento per il futuro, perché lavoriamo attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione sulla riduzione dei rischi e dei danni connessi alle tossicodipendenze. Molto spesso i più giovani non sono dotati degli strumenti per far fronte alle necessità e alle difficoltà, per questa ragione abbiamo deciso con Villa Maraini di consolidare la collaborazione”.

