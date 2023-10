Mugello: Magliona si laurea campione 2023 del Master Tricolore Prototipi

Il Master Tricolore Prototipi ha incoronato campione 2023 Omar Magliona. Per il driver sardo il secondo titolo consecutivo nella serie nazionale organizzata in pista dalla PNK Motorsport è arrivato domenica scorsa al termine di gara 1 del round al Mugello Circuit, vinta dal sassarese al volante al volante della Norma M20 FC di classe CN2. Nonostante un weekend, il penultimo della stagione per il campionato, iniziato non al meglio nelle prove libere del venerdì, insieme al team toscano CMS Racing Cars nelle due qualifiche di sabato Magliona è riuscito a portare il prototipo motorizzato con un 2 litri Honda by LRM dei Fratelli Petriglieri in prima fila per gara 1 e in pole position per gara 2.

Ritmi non di quelli usuali e martellanti per il già nove volte campione italiano nella Velocità in Salita da due stagioni passato in pianta stabile alle corse in circuito, ma sufficienti poi a salire sul gradino più alto anche in gara 2, a titolo di campione già conquistato. Con la doppietta segnata al Mugello in totale fanno 8 vittorie a coronare un 2023 vissuto sempre ai vertici anche in pista esattamente come lo scorso anno.

Magliona, che è anche testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, ha dichiarato dopo il trionfo sul circuito toscano: “Sono fiero e soddisfatto. La gioia del titolo è arrivata già al termine di gara 1, ma quando guidi è sempre un puro divertimento per uno sportivo verace e allora non siamo voluti mancare in gara 2. E’ stata una stagione trionfale e vittoriosa, affrontata con una Norma-Honda competitiva e sono contento per questo secondo titolo consecutivo al secondo tentativo. Il mio grazie va a tutta la squadra della CMS, alla scuderia, alle aziende che mi sostengono e alla mia famiglia che mi segue con profonda vicinanza. Devi avere sempre voglia di vincere e di continuare a lottare, se manca questo significa che è giunto il momento di voltare pagina. Ora ci godiamo questo titolo ma già in settimana inizieremo a pianificare la stagione 2024, per la quale non sono affatto escluse sorprese. Vedremo dove ci porterà il nostro lavoro, l’importante è continuare così”.

Master Tricolore Prototipi 2023: 2 aprile Vallelunga; 28 maggio Varano; 23 luglio Misano; 10 settembre Vallelunga, 8 ottobre Mugello; 5 novembre Misano.