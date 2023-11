MotoGp Valencia, Vinales in pole e Bagnaia secondo

(Adnkronos) – Maverick Vinales in pole position nella MotoGp del Gp di Valencia 2023, ultimo appuntamento del Motomondiale. Il pilota spagnolo della Aprilia gira in 1'28''931 e partirà davanti a tutti per la prima volta. Pecco Bagnaia, con la Ducati, parte dalla seconda posizione ed è sempre più vicino al secondo titolo consecutivo. Il campione del mondo precede il francese Johann Zarco (Prima Pramac Racing). Jorge Martin (Prima Pramac Racing), secondo in classifica generale a 21 punti dal leader, ottiene solo il sesto tempo e scatta dalla seconda fila. Il weekend si accende alle 15 con la gara Sprint che potrebbe già incoronare Bagnaia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

