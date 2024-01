Morto Vinicio Riva, l’uomo sfigurato abbracciato da Papa Francesco

(Adnkronos) – È morto ieri Vinicio Riva, 63enne di Isola Vicentina, "affetto fin dall'adolescenza dal morbo di von Recklinghausen – o neurofibromatosi di tipo 1 –

che gli aveva sfigurato il corpo. Nel novembre 2013 era stato abbracciato da papa Francesco durante una udienza: quell'immagine aveva fatto il giro del mondo, ricordando a tutti che l’inclusione, di fronte a tutte le barriere che potrebbero creare isolamento nella malattia, sono un diritto per i malati e un dovere per la società". A dirlo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "In un mondo in cui l’inseguimento della perfezione esteriore sembra essere imprescindibile, Vinicio è stato modello nell’espressione di grandi valori e rapporti umani nella malattia, anche quella, come nel suo caso, più deturpante. Per questo lo ricorderemo, lui e la sua straordinaria famiglia, cui rivolgo un pensiero di vicinanza". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...