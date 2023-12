Morto di Covid Mario Valdemarin, l’attore aveva 97 anni

(Adnkronos) – Aveva preso il Covid, a quanto apprende l'Adnkronos, l'attore Mario Valdemarin, morto questa mattina all'ospedale Umberto I di Roma all'età di 97 anni. Valdemarin era ricoverato dal 5 dicembre nel reparto di Malattie infettive del policlinico capitolino. Stamattina presto le sue condizioni si sono aggravate per le conseguenze del virus, l'attore è poi morto intorno alle 9.30. La salma si trova nella camera mortuaria dell'Umberto I. I funerali di Valdemarin, grande interprete teatrale cresciuto alla scuola di Giorgio Strehler e protagonista di molti film in costume del periodo d'oro di Cinecittà 'Hollywood sul Tevere' e di numerosi sceneggiati Rai, si terranno domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 15, nella chiesa romana di San Bellarmino nel quartiere Parioli. Secondo gli ultimi dati disponibili, nella settimana 30 novembre-6 dicembre sono stati 307 i decessi da Covid in Italia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

