Morata e Alice Campello tornano insieme”: arriva il gesto inaspettato di lui – Video

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme come sognano tutti i fan? Un gesto inaspettato di lui fa sognare.

Belli, giovani, ricchi e con un amore come quello delle favole. Alvaro Morata e Alice Campello sono sempre stati questo agli occhi dei fan che, improvvisamente, qualche mese fa, hanno ricevuto la notizia sella separazione. Un fulmine a ciel sereno per chi aveva sempre visto la famiglia Morata-Campello come quella del Mulino Bianco. Sin dal giorno del matrimonio, i due si sono sempre mostrati super innamorati, sereni e uniti.

La nascita di quattro figli, poi, aveva reso ancora più speciale la famiglia e sui social non c’erano indizi che lasciavano pensare ad una clamorosa rottura. E, invece, come capita alle più belle favole d’amore che si rompono improvvisamente, anche il matrimonio del calciatore e dell’influencer p naufragato. Nonostante la separazione, però, i fan non hanno mai smesso di credere ad un ritorno di fiamma ed ora un gesto di lui fa sognare i fan più romantici.

Morata e Alice Campello: cosa ha fatto il calciatore

Dopo aver annunciato la separazione, Morata e Alice Campello non hanno mai smesso di avere rapporti. Essendo genitori di quattro figli, non solo hanno mantenuto un rapporto a distanza, ma hanno continuato a vedersi per il bene dei bambini e continuare a crescerli con serenità. I due, così, sono stati anche pizzicati insieme scatenando il gossip in merito ad un clamoroso, quanto desiderato (dai fan, ndr) ritorno di fiamma.

Tuttavia, indizi che confermassero la possibilità di una riappacificazione dei due non c’erano. Almeno fino ad oggi perché un gesto del calciatore non solo non è passato inosservato, ma ha scatenato l’entusiasmo degli ammiratori di quella che, per il momento, è un’ex coppia.

Ma cosa ha fatto esattamente il calciatore? In tempi di social, basta un like per dare vita a rumors e pettegolezzi ed è quanto accaduto con Morata. Quest’ultimo, infatti, ha lasciato il proprio like alle foto dell’ex moglie a Dubai facendo sognare immediatamente tutti i fans.

Un like che potrebbe essere anche un semplice gesto d’affetto per la donna con cui ha condiviso anni splendidi e che, soprattutto, gli ha dato i regali più belli ovvero i quattro, splendidi figli a cui entrambi cercano di non far mancare assolutamente nulla.