Microlino arriva in centro città a Milano

La microcar 100% italiana distributita in Italia da Koelliker invade anche il centro città di Milano grazie alla partnership strategica con L-Etrik.

Il Gruppo Koelliker compie un ulteriore passo per la realizzazione del progetto di Urban store nei centri delle maggiori città italiane.

L-Etrik sarà un nuovo store specializzato sulla mobilità elettrica su due ruote a Milano. I prodotti saranno numerosi e coinvolgeranno dagli scooter elettrici, fino alle moto elettriche più potenti, che permettono di muoversi in città facendo risparmiare soldi ed energia, migliorando quindi la qualità della vita in modo economico, ecologico e sostenibile.

Microlino rappresenta un prodotto perfetto per la città, ha una velocità massima di 90km/h ed è equipaggiata con tre tipi di batterie che consentono un’autonomia di 91, 177 o 230 km. La Microlino, distribuita esclusivamente da Koelliker nelle due versioni Dolce e Competizione.

