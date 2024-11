Mediaset, allarme rosso: la cancellazione incombe, il futuro del programma più amato

Allarme rosso in casa Mediaset, la cancellazione del programma più amato incombe. Ecco cosa sta accadendo.

Un programma Mediaset rischia di chiudere definitivamente dopo gli ultimi dati d’ascolto che hanno fatto registrare il record negativo della stagione. Dopo tre puntate che hanno incollato davanti ai teleschermi meno di due milioni di telespettatori, il rischio che la trasmissione chiudi per sempre è davvero molto alto. La notizia è nell’aria e, nelle prossime ore, potrebbe arrivare la decisione definitiva di Mediaset che potrebbe trasmettere più puntate in una settimana arrivando, così, ad una chiusura anticipata della trasmissione.

La prima serata del lunedì ha regalato il record negativo a Mediaset che ha visto gli ascolti di canale 5 cadere inesorabilmente portando, così, i vertici dell’azienda a riflettere se puntare ancora sul programma in questione o tornare a quello che era l’iniziale palinsesto.

Mediaset: La Talpa 2024 chiude? L’abisso di Diletta Leotta

Ascolti in caduta libera per La Talpa 2024 che è passata dal 14% di share della prima puntata al 10.57% della terza scatenando rumors su una chiusura anticipata del reality show il cui ritorno era attesissimo dal pubblico. Dopo tanta attesa, La Talpa è tornata ufficialmente in onda con la conduzione di Diletta Leotta che ha così debuttato ufficialmente come conduttrice sulle reti Mediaset.

Ad oggi, tuttavia, il format non convince affatto il pubblico per la mancanza di colpi di scena ed emozioni che non stanno convincendo chi sperava di rivedere un’edizione brillante come le precedenti. Non è da escludere, dunque, una chiusura anticipata del reality show che potrebbe portare Mediaset a trasmettere le ultime puntate all’interno della stessa settimana, anche in seconda serata.

Qualora La Talpa dovesse chiudere prima del previsto (la finalissima dovrebbe essere trasmessa il 9 dicembre 2024, ndr), il lunedì sera potrebbe essere trasmesso nuovamente il Grande Fratello 2024 che è stato spostato al martedì sera per lasciare la prima serata del lunedì alla Talpa di Diletta Leotta.

Ad oggi, tuttavia, si tratta di semplici supposizioni. Non ci sono, infatti, conferme sulla possibilità di una chiusura anticipata de La Talpa che dovrebbe andare in onda il 25 novembre con la quarta puntata, il 2 dicembre con la semifinale e il 9 dicembre con la finalissima. L’ultima possibilità, tuttavia, per La Talpa potrebbe essere quella del 25 novembre: qualora gli ascolti continueranno a diminuire, la chiusura anticipata del reality potrebbe diventare realtà.