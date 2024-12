Tutto sull’attore e comico Max Angioni: età, studi, dove vive, fidanzata, Instagram, carriera, cosa sapere del conduttore de Le Iene

Nato a Como l’8 novembre 1990, Max Angioni è diventato un punto di riferimento nell’intrattenimento italiano, distinguendosi come comico e conduttore televisivo. La sua carriera è segnata da momenti di puro divertimento e successi che lo hanno reso uno dei volti più amati dal pubblico.

Cresciuto nel quartiere di Sagnino, Max ha iniziato la sua carriera come animatore per feste infantili, dimostrando fin da subito un innato talento nel coinvolgere e divertire. La sua formazione artistica si è consolidata frequentando la scuola Teatro in Centro a Como e l’Accademia del Comico a Milano, esperienze che hanno affinato le sue doti comiche e esplorato nuove forme espressive.

Vita e carriera di Max Angioni

Il 2014 rappresenta un punto di svolta per Angioni, grazie alla partecipazione ai festival internazionali Mimetic Fest a Londra e Fringe Festival ad Edimburgo. Queste occasioni gli hanno permesso di arricchire il suo bagaglio artistico confrontandosi con realtà diverse. La televisione ha iniziato a riconoscere il suo talento nel 2018 con il debutto su Zelig TV e lo spettacolo Zelig Time, dove ha presentato parodie memorabili di personaggi come Aquaman e Jon Snow. La sua capacità di trasformazione è diventata uno dei suoi tratti distintivi.

Nonostante l’annullamento del programma Colorado nel 2020 a causa della pandemia, Angioni non si è lasciato scoraggiare. Nel 2021, la sua partecipazione a Italia’s Got Talent gli ha valso un sorprendente secondo posto, consolidando la sua posizione nell’Olimpo dei comici italiani.

La vita privata di Max Angioni rimane un mistero, con l’artista che preferisce mantenere riservatezza sulla sua situazione sentimentale. Su Instagram, si concentra sulla condivisione delle sue performance, evitando dettagli personali.

Dal 2023, Angioni ha assunto il ruolo di conduttore de “Le Iene”, affiancando Veronica Gentili. Questo incarico riflette la stima e la fiducia nelle sue capacità comunicative e comiche. Continua anche l’impegno teatrale, con il successo dello spettacolo “Miracolato” e il ritorno sul palco nel 2024 con “Anche meno”, prodotto da Paolo Ruffini. Questo conferma la sua poliedricità artistica, capace di spaziare dalla stand-up comedy al teatro, mantenendo sempre la sua verve ironica.