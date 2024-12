Mauro Corona pubblica uno scatto di tanti anni fa: com’era da giovane, prima del successo

Mauro Corona pubblica uno scatto di tanti anni fa: ecco com’era da giovane, prima del successo in televisione

Nel panorama culturale e televisivo italiano, Mauro Corona si è affermato come una figura di spicco, nota non solo per le sue opere letterarie ma anche per la sua presenza costante nel talk show “Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Tuttavia, recentemente è emerso un aspetto meno conosciuto della sua vita grazie alla pubblicazione di alcuni scatti che ritraggono l’autore in giovane età. Queste immagini hanno suscitato grande curiosità e ammirazione tra i fan e il pubblico più ampio, rivelando un Mauro Corona diverso da quello a cui siamo abituati.

Nato nel 1950, Mauro Corona ha coltivato fin dalla tenera età una profonda passione per l’arte della scultura lignea, ereditata dal nonno, e per l’esplorazione delle montagne, grazie all’influenza del padre. La sua giovinezza è stata segnata dall’avvicinamento alla letteratura attraverso le opere di giganti come Tolstoj, Cervantes e Dostoevskij – autori che ancora oggi ama profondamente – nonché dalla decisione di abbandonare gli studi formali per dedicarsi al lavoro manuale senza mai smettere di coltivare la propria curiosità intellettuale.

Dalla scultura all’alpinismo: la vita avventurosa di Corona

La vita attiva e avventurosa di Corona lo ha portato a svolgere il servizio militare prima di intraprendere la professione di scalpellino riquadratore. Grazie all’apprendistato in una bottega artigiana sotto la guida esperta di un maestro d’arte, ha potuto affinare le sue abilità nella scultura lignea fino a ottenere riconoscimenti anche fuori dai confini nazionali. Parallelamente alla sua carriera artistica, Mauro Corona ha sempre coltivato una grande passione per l’alpinismo. Le sue imprese sulle pareti rocciose italiane ed estere lo hanno reso un punto di riferimento nell’ambito dell’alpinismo sia nazionale che internazionale.

Il suo profilo Instagram offre uno spaccato delle sue avventure in montagna con foto che lo ritraggono mentre scala impervie pareti rocciose o raggiunge vette mozzafiato. Tra queste immagini ce ne sono alcune particolarmente significative: fotografie d’archivio che mostrano un giovane Mauro Corona in perfetta forma fisica. Questi scatti hanno sorpreso molti dei suoi seguaci poiché rivelano un aspetto meno noto della vita dello scrittore: quello dell’uomo giovane e atletico con barba incolta e capelli lunghi – uno stile che ha mantenuto fino ad oggi.

Queste fotografie del passato offrono ai fan non solo la possibilità di scoprire com’era fisicamente Mauro Corona prima del successo ma anche quella di riflettere sul lungo cammino intrapreso dall’autore nel corso degli anni. La dedizione allo sport e all’alpinismo emerge chiaramente dalle immagini giovanili dell’autore; tuttavia esse testimoniano altresì il suo impegno costante verso la ricerca personale ed espressiva attraverso l’arte della parola scritta e quella figurativa. In definitiva questi scatti rappresentano molto più che semplici documentazioni visive; essi sono finestre aperte su una fase cruciale nella formazione personale ed artistica dell’uomo Mauro Corona prima che diventasse il noto opinionista televisivo e stimato autore dei nostri giorni.