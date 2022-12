Marina di Ardea, scontro tra auto in via Bergamo: un uomo e una donna trasportati in ospedale

Scontro tra auto su via Bergamo a Marina di Ardea. È successo poco dopo le ore 6 del mattino all’altezza della rotonda di via dell’Idrovora, tra la litoranea e via pratica di mare. A scontrarsi, per cause ancora in corso dalle autorità, una Opel Astra con una Ford Focus. Le due auto si sono urtate violentemente e una delle due, la Focus, è finita fuori strada, mentre l’altra ha fermato la sua corsa al centro della carreggiata, in modo perpendicolare al senso di marcia. Due i feriti, trasportati con urgenza all’ospedale da due ambulanze. Si tratta di un uomo di 73 anni che si trovava a bordo dell’Opel, soccorso da sanitari e trasportato all’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno, e una donna di 37 anni, soccorsa sempre dai sanitari e trasferita all’ospedale Sant’Anna di Pomezia. Uno scontro violento, con una dinamica ancora non del tutto chiara. Sul posto per i rilevamenti è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Anzio. Saranno proprio i militati a dover ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Probabilmente il buio e l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia tra le cause del sinistro.

