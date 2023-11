Mare, De Carolis (Marina Militare): “Difendiamo interessi italiani nel Mar Mediterraneo allargato”

(Adnkronos) – ''La Marina Militare difende gli interessi del Paese nel Mediterraneo allargato, dalle coste dell'Africa e fino al Mar Rosso verso l'Oceano indiano e fino all'Atlantico''. Lo sottolinea Aurelio De Carolis, Comandante in Capo della squadra navale della Marina Militare, in occasione del Festival del Mare. ''Le navi oggi hanno grandi capacità di muoversi e sono flessibili per vari interventi e missioni, con queste siamo presenti nel Mar Mediterraneo e valutiamo come spostarle nel quadro europeo. Possiamo manovrare le forze in modo ottimale''. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

