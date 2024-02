MAGIC JUKEBOX & NICOLO’ PETER PUNK – è uscito “MONDO ANIMALE”

“Mondo Animale” è il nuovo singolo dei Magic Jukebox, progetto di Pietro Zanetti (bassista della Sindrome di Peter Punk) alla chitarra, con la travolgente Adriana Donaggio alla voce.

“Mondo Animale” è un mix di sonorità che vanno dal Punk 77 (sound che contraddistingue la band Magic Jukebox) al Punk anni 90s grazie alla produzione e partecipazione di Nicolò Gasparini (PETER PUNK).

Il video è stato curato da Tobia Berti.

Link video: https://youtu.be/jEkTRHCMk_c?si=izD07rIEmoyFoCsy

Biografia:

The Magic Jukebox 77s Punk Rock band style 77 è il progetto del bassista della band La Sindrome di Peter Punk Pietro Zanetti, alla chitarra, con la travolgente Adriana Donaggio alla voce. C’è un po’ di storia del Punk italiano, visto che il fondatore è stato dal 1979 al 1982 nel gruppo punk veneziano RELIGIONE ALTERNATIVA citato in numerose pubblicazioni ((TVOR 1980-1985, Arte delle storie contrapposte Punk, Hip Hop e Cybercultura, Dritti contro the Wall, Antistatic Shock, African Moroccan Terroni storia del Punk italiano, Marci up to the Marrow..), e successivamente suonato negli anni in altri gruppi più o meno importanti come i TEMPLEBEAT.

Dopo diverse apparizioni in compilation negli U.S.A., UK , Germania e Italia, nel 2021 i Magic Jukebox 77s pubblicano il loro primo album “Crazy Trip” rigorosamente DIY in vero spirito Punk con la partecipazione di tanti amici come Sal dei VIBORAS. Nel 2022 si esibiscono su molti palchi italiani e fuori dai confini nazionali come Blackpool (UK) dove si sono esibiti all’evento minore “Spirit of DIY Punk” & Oi Festivals” che si svolge durante il grande Rebellion Festival e successivamente al Punk On Sea.

Nel 2023 esce un vinile 45 giri che comprende sul lato A il brano live del 1981 al CSO di Bassano (VI) Toxic Graffiti degli ALTERNATIVE RELIGION e sul lato B la cover di Toxic Graffiti dei Magic Jukebox con la partecipazione di Gianluca Favaron , voce della RELIGIONE ALTERNATIVA.

Sempre nel 2023 si dividono tra un’intensa attività live e lo studio di registrazione per produrre nuovi brani. A Gennaio 2024 esce “Mondo Animale”, prima esperienza in italiano che vede la produzione e la partecipazione di Nicolò Gasparini dei Peter Punk.

https://www.facebook.com/MagicJukebox

https://www.instagram.com/magicjukebox/