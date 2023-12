(Adnkronos) – "Ho un'importante notizia da comunicarvi. Ho convocato per domani una conferenza stampa che potrete seguire in diretta sui miei canali a partire dalle 11. Non mancate". Lo scrive sui social il leader del M5S, Giuseppe Conte. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

