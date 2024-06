LXVII Congresso e Assemblea Distrettuale: Un Anno di Successi e Riconoscimenti per il Rotary Club Costa Neroniana

In occasione del LXVII Congresso e Assemblea Distrettuale che si sono tenuti a Roma il 14-15-16 Giugno, il Distretto, rappresentato con orgoglio dal nostro amato Governatore Maria Carla Ciccioriccio per l’anno rotariano 2023/2024, ha premiato il Rotary Club Costa Neroniana con tutti i riconoscimenti possibili.

Innanzitutto, Il Club ha ricevuto l'”Attestatissimo” del Governatore per gli importanti obiettivi raggiunti e i risultati eccellenti ottenuti nel servire la nostra comunità e la splendida Costa Neroniana (Anzio, Nettuno e Ardea) sotto la guida del Presidente Tiziana Dell’Unto.

Non sono mancate poi le emozioni e le sorprese. Tiziana Dell’Unto è stata insignita del “Kairos“, un’opera d’arte realizzata dallo scultore Alessandro Romano su idea del Governatore per i Presidenti, e della “Paul Harris“, il massimo riconoscimento per un membro rotariano. Per la sua iscrizione alla “Polio Plus Society“, ha anche ricevuto attestato e distintivo.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti dell’epilogo di questa Assemblea Congressuale e dell’intero anno. Un ringraziamento speciale va a tutti gli Amici rotariani che ci hanno sostenuto e consigliato durante l’anno, in particolare al Governatore Maria Carla Ciccioriccio, sempre attenta e presente con dolcezza e sensibilità, alla squadra distrettuale e, dulcis in fundo, al nostro Assistente Giulio Caporaso, che è stato una guida sincera e sensibile, entrando nei nostri cuori e diventando un preziosissimo amico. Tutto questo ci rende ancora più orgogliosi, motivandoci a continuare con impegno la nostra missione.”

Queste le parole che il Presidente Tiziana Dell’Unto ha utilizzato per ringraziare le Autorità coinvolte e il suo amato Club.