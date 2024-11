Lorenzo e Shaila, arriva la ‘soffiata’ su di loro che fa rischiare la squalifica: “L’hanno fatto di nascosto”

Lorenzo e Shaila del Grande Fratello non smettono di indignare il web. Ecco cosa avrebbero fatto lontano dalla Casa, la “soffiata”.

Sono tempi difficili per Shaila e Lorenzo, da poco tornati in Italia dopo l’esperienza al Gran Hermano spagnolo. I due sembrano la versione moderna (e sbiadita) di Romeo e Giulietta: un amore apparentemente molto forte osteggiato da tutti, sul web e all’interno della Casa.

A quasi nessuno, infatti, è piaciuto il loro comportamento con gli altri inquilini e soprattutto il poco rispetto secondo molti dimostrato verso Javier ed Helena Prestes. Infatti, molte persone accusa Shaila di aver finto interesse per Javier, dandogli false speranze quando invece lei era innamorata solo di Lorenzo.

Allo stesso modo, Lorenzo non pare essersi comportato con trasparenza con Helena Prestes, con cui pare avuto un flirt “sotto le lenzuola” poco prima di buttarsi a capofitto tra le braccia di Shaila. Ma ora sembra esser venuto fuori un altro scheletro nell’armadio e l’indignazione per il loro comportamento è ormai alle stelle.

Lorenzo e Shaila superano il limite: regolamento infranto fuori dalla Casa

Secondo quanto dichiarato da Tommaso, Lorenzo e Shaila avrebbero utilizzato i loro telefoni quando sono usciti dalla Casa per andare in Spagna. Maria Vittoria avrebbe poi chiesto a Tommaso se glielo avesse detto Lorenzo in persona e lui ha confermato. Un vero passo falso della coppia, che ora potrebbe rischiare severi provvedimenti se non la squalifica (anche se sembra improbabile).

Intanto per loro sta cominciando un vero inferno nella Casa. La coppia sente la forte pressione su di loro e il gelo diffuso nei loro confronti. Shaila non è nemmeno riuscita a trattenere le lacrime quando ha cisto un aereo dedicato a Javier con cui i fan da casa gli hanno dimostrato vicinanza emotiva in questo momento difficile per lui, costretto a vedere insieme Lorenzo e Shaila.

Una chiara dimostrazione di quanto a pochi sia piaciuto il comportamento dell’ex velina. Ora quest’altra bomba su di loro rischia di compromettere la loro immagine in maniera definitiva. Che i due possano davvero finire eliminati nelle prossime puntate? Di certo il gradimento nei loro confronti non è mai stato così basso, ma si sa, il televoto è sempre imprevedibile. In molti, intanto, sperano che i due si chiariscano una volta per tutte con Helena e Javier, che però al momento non sembrano interessanti a deporre le armi…