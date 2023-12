Lidl assume 30 giovani talenti, formazione all’Its Academy Machina Lonati

(Adnkronos) – Dopo il successo della prima edizione, è stato inaugurato questa mattina il secondo biennio del percorso di formazione 'Lidl 2 your career', alla presenza di Simona Tironi, assessore alla Formazione e lavoro Regione Lombardia. Il progetto, totalmente finanziato da Lidl Italia e avviato in collaborazione con AHK Italien – la Camera di Commercio Italo-Germanica, è stato riconfermato presso l’Its Academy Machina Lonati di Brescia e consentirà a 30 giovani talenti di diventare assistant store manager in azienda, firmando un contratto a tempo indeterminato al termine del biennio. “Come Regione Lombardia crediamo molto nella formazione, perché tocchiamo con mano tutti i giorni le esigenze delle imprese. La nostra industria ha bisogno di capitale umano perché il tema delle competenze, sulle quali come Regione investiamo ormai da tanti anni, è fondamentale. La nostra mission è partire dalle passioni dei nostri ragazzi per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, creando programmi su misura che possano permettergli di realizzarsi a livello professionale. La formula dell’apprendistato duale, in particolare, ci sta dando grandi soddisfazioni. Riuscire a fare sinergia con interlocutori giusti, come ad esempio un’azienda seria come Lidl e un ente d’eccellenza come l’Istituto Machina Lonati, è fondamentale per far sì che questo sia un percorso di successo per tutti i nostri ragazzi”, ha commentato Simona Tironi, Assessore alla Formazione e lavoro Regione Lombardia. Il percorso risponde all’esigenza di Lidl di formare uno specifico profilo professionale da inserire all’interno dei propri store, credendo fortemente nella formazione duale dei futuri collaboratori. Fin dal primo giorno, gli studenti risulteranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e percepiranno uno stipendio mensile. “Anche quest’anno i giovani hanno accolto con grande entusiasmo questo progetto perché ne hanno colto fin da subito le potenzialità", ha commentato Sebastiano Sacilotto, ad Risorse Umane Lidl Italia. "Si tratta, infatti, di un percorso alternativo e differenziato rispetto a quello universitario, poiché orientato e finalizzato ad un ingresso immediato nel mercato del lavoro. Come azienda, riteniamo un privilegio, oltre che un dovere, prenderci carico della formazione dei giovani e offrire loro l’opportunità di costruirsi un futuro professionale di successo", ha aggiunto. Il biennio di studi ha la finalità di conseguire il diploma di tecnico superiore, titolo di studi per la formazione terziaria corrispondente al v livello del quadro europeo delle qualifiche eqf, e una certificazione delle competenze professionali rilasciata da AHK Italien sul modello tedesco di riferimento. Il corso avrà una durata complessiva di 2.000 ore e vedrà l’alternarsi di fasi teoriche in aula e formazioni pratiche in punto vendita. Ettore Lonati, presidente della Fondazione Its academy Machina Lonati, ha affermato: “Its academy Machina Lonati si impegna concretamente a dare un sostegno significativo ai giovani, offrendo loro esperienze formative efficaci per presentarsi con competenza al mondo del lavoro. Il corso 'Lidl 2 your career', attivato per la prima volta lo scorso anno, rappresenta un unicum in Italia per quanto riguarda i percorsi its in apprendistato mono aziendale. L'efficacia del progetto pilota ha spinto Lidl Italia e AHK Italien, la Camera di Commercio Italo-Germanica, a renderlo un modello nazionale, e quest'anno sono previste 4 edizioni: oltre a Brescia, che è il capofila, troviamo Toscana, Lazio e Puglia. Siamo certi che anche quest'anno il successo di questo percorso sarà confermato, offrendo l'opportunità ai nuovi 115 giovani selezionati di diventare professionisti come assistant store manager", ha concluso. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

