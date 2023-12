LG lancia la nuova linea di monitor per il gaming

(Adnkronos) – LG Electronics ha recentemente lanciato la sua nuova linea di monitor gaming UltraGear OLED. Questa serie, aggiornata con diversi modelli, mira a fornire un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente per gli appassionati. Tra le novità, spicca il monitor 4K da 32 pollici (modello 32GS95UE) dotato della funzione Dual-Hz, insieme ai modelli da 39 pollici (39GS95QE) e 34 pollici (34GS95QE) che presentano schermi curvi ultra-wide. Il modello 32GS95UE introduce una caratteristica innovativa nel mondo dei monitor per il gaming: la tecnologia Dual-Hz. Questa funzione consente agli utenti di cambiare rapidamente tra una risoluzione 4K a 240 Hz e Full HD a 480 Hz. Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa per adattare risoluzione e frequenza di aggiornamento in base al genere di gioco, ottimizzando l'esperienza sia per i giochi d'azione che per quelli narrativi. Oltre a ciò, il monitor da 32 pollici si distingue per un tempo di risposta di 0,03 ms, contribuendo a ridurre la sfocatura del movimento e migliorando la chiarezza visiva. Grazie alla tecnologia OLED, il monitor offre una qualità superiore di colore e contrasto, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco. Il design del monitor è stato pensato per aumentare l'immersione, con cornici ridotte e un sistema audio avanzato che comprende due woofer e supporta DTS Virtual:X, offrendo un suono tridimensionale. I modelli da 34 e 39 pollici (34GS95QE e 39GS95QE) forniscono un'esperienza di gioco immersiva grazie ai loro schermi curvi OLED e alla risoluzione UltraWide Quad HD. Questi monitor hanno ricevuto riconoscimenti al CES 2024 Innovation Award e presentano un design elegante e funzionale, con cornici sottili e un rivestimento antiriflesso. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta rapido assicurano un gameplay fluido e reattivo. La linea UltraGear OLED 2024 si amplia con i modelli da 45 pollici e 27 pollici (45GS95QE, 45GS96QB e 27GS95QE), tutti certificati VESA DisplayHDR True Black 400. Questi monitor offrono immagini di alta qualità con colori intensi e dettagli nitidi, anche in scene di gioco scure. Il modello 45GS96QB da 45 pollici è ideale per un'esperienza di gioco totale, con il suo display OLED curvo e altoparlanti integrati. Per chi ha meno spazio, il modello 27GS95QE con il suo display OLED piatto da 27 pollici rappresenta una soluzione ottimale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

