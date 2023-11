Lenovo Legion Go disponibile in Italia, prezzo e data

(Adnkronos) – Legion Go è ora disponibile sul mercato italiano, segnando il suo debutto come primo dispositivo portatile dedicato al gaming con sistema operativo Windows prodotto da Lenovo. Questo dispositivo è pensato per gli appassionati di videogiochi che desiderano un'esperienza di gioco versatile e mobile senza sacrificare le prestazioni tecniche elevate e la qualità visiva. Il cuore del dispositivo è il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, abbinato a un display da 8.8 pollici, denominato Lenovo PureSight Gaming, che promette immagini nitide e colori vivaci. Il display raggiunge una luminosità massima di 500 nit e copre il 97% della gamma di colori DCI-P3. Questo schermo è versatile, supportando risoluzioni che variano da 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz, adattabili in base alle esigenze di gioco. In termini di controllo di gioco, il Lenovo Legion Go introduce i joystick Legion TrueStrike, caratterizzati da un sistema anti-drift e progettati per massimizzare reattività e precisione. A questi si aggiungono un trackpad integrato, un ampio D-pad, una rotella del mouse inclinata e dieci pulsanti mappabili, oltre a grilletti e pulsanti posizionati sull'impugnatura, offrendo così un'ampia gamma di opzioni di controllo. La lunga durata della carica è un altro punto di forza del Lenovo Legion Go. La batteria da 49,2 Wh assicura lunghe sessioni di gioco e grazie alla funzione Super Rapid Charge, è possibile ricaricare fino al 70% in soli 30 minuti. Il dispositivo è inoltre dotato di RAM LPDDR5X fino a 16 GB, un SSD PCIe Gen4 fino a 1 TB e uno slot micro-SD che supporta fino a 2 TB di memoria aggiuntiva. Un aspetto centrale dell'esperienza utente con il Lenovo Legion Go è l'applicazione Legion Space, progettata specificatamente per questo dispositivo. Questa app fornisce un accesso rapido a piattaforme di gioco e store online, permette di visualizzare e acquistare giochi, e offre la possibilità di regolare impostazioni come risoluzione, frequenza di aggiornamento e luminosità. Ai nuovi utenti di Legion Go viene offerta una membership di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate e l'accesso a sconti esclusivi su Gamesplanet. Federico Carozzi, Director Product Management di Lenovo in Italia, ha espresso entusiasmo per il lancio di Legion Go, sottolineando la sua capacità di sorprendere gli appassionati di videogiochi che cercano flessibilità nel luogo di gioco. Lenovo punta a rendere Legion un brand di riferimento nel gaming, grazie a un ecosistema completo di laptop, PC tower, monitor e accessori. Lenovo Legion Go è disponibile per l'acquisto sul sito Lenovo e sarà in vendita in anteprima a partire dal 20 novembre presso Spazio Lenovo a Milano, al prezzo di 799,00 euro. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

