Lariano, Neri-Crocetta: Su asili nido l’Amministrazione non ha alcun merito

“Leggiamo da più parte grande soddisfazione per l’intervento dell’amministrazione comunale di Lariano sull’adeguamento dei costi degli asili nido per le famiglie. Peccato che, oltre ad essere un delibera tardiva visto che i nostri bambini frequentano le scuole d’infanzia già da ormai due mesi, questo intervento non sia per nulla merito della giunta bensì una semplice attuazione di una delibera regionale dello scorso 19 ottobre, che a sua volta riprende l’articolo 49 della Legge Regionale 7/2020, nella quale si stabiliscono le linee guide per i servizi all’infanzia e la ripartizione dei costi per le famiglie. Con questo non si pensi che si stia attribuendo un merito speciale alla Giunta Zingaretti, anzi. Questa delibera, arrivata anch’essa ad anno educativo già in corso, non è altro che un colpo di coda dell’amministrazione PD prima delle elezioni del prossimo febbraio. Evidentemente la sinistra ha così tanto paura di perdere la Regione Lazio che si è ricordata dei comuni e dei servizi all’infanzia, inviando dei fondi appositi. Altro che “nessuno deve restare indietro” per Zingaretti e company il motto è “nessuno deve restare a casa”. Così Ilaria Neri (Lega) e Claudio Crocetta (FdI) Consiglieri Comunali di Lariano.