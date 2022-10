La Società Italiana di Chirurgia celebra i suoi 140 anni con il suo 50esimo presidente Massimo Carlini

Il Prof. Massimo Carlini assume la 50esima Presidenza della Società Italiana di Chirurgia, che ha celebrato i suoi 140 anni di vita in occasione del Congresso Nazionale, ospitato nella location storica del Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. “Viviamo un’epoca difficile dal punto di vista politico, economico e sociale – ha dichiarato il nuovo Presidente nel suo discorso di insediamento – e anche la SIC non può non risentire di incertezze, preoccupazioni, difficoltà che possono causare disaffezione per la professione, per la vita associativa e scientifica. Essere chirurgo oggi significa ancora trovarsi in una posizione sociale abbastanza prestigiosa, ma rappresenta anche un lavoro esposto a molti rischi e non sempre adeguatamente remunerato. Anche per la chirurgia – ha proseguito il Prof. Carlini – oggi esistono grandi differenze tra le diverse parti del Paese quanto a organizzazione, attrezzature, professionalità, ecc. Non sarà certo la SIC a risolvere la ultracentenaria questione politica meridionale, però la Società può fare uno sforzo ulteriore portando stimolo, cultura e formazione in ogni regione, in ogni provincia e in ogni città con i propri Congressi. Contestualmente, continueremo a sostenere la Commissione SIC Giovani e le innovazioni che proporranno in seno al Consiglio Direttivo. La formazione dei giovani è la naturale ricchezza della chirurgia italiana, sia per restare competitivi con il resto del mondo e con le grandi scuole delle maggiori nazioni, sia per essere ancora l’orgoglio della sanità nazionale come siamo stati, siamo e continueremo ad essere. Un abbraccio affettuoso, fraterno e sinceramente solidale al mio predecessore Francesco Basile, grande accademico e grande amico” – ha concluso il Presidente della SIC. PROF. MASSIMO CARLINI Primario Chirurgo dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma dal 2003, il prof. Massimo Carlini è specialista in Chirurgia Generale, Oncologica e d’Urgenza. Dal 2008 è anche direttore del Dipartimento di Chirurgia. E’ autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche e ha all’attivo oltre 17mila interventi chirurgici come primo operatore, eseguiti per la maggior parte con tecnica mininvasiva. Ha eseguito oltre 40 interventi chirurgici in diretta video a congressi, corsi, convegni e lezioni. E’ docente in convenzione presso le Scuole di Specializzazione in Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” e insegna nelle Scuole Speciali SIC di Chirurgia Mininvasiva. E’ stato presidente eletto della Società Italiana di Chirurgia per il biennio 2020-2022 ed è presidente in carica per il triennio 2022 – 2025. Ufficio Stampa SIC 329 78 47 423 – 348 85 48 442 – ufficiostampa@sicplus.

