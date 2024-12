La Rai cambia la programmazione di gennaio: slitta il ritorno della soap più amata

Cambio di programmazione per la Rai a gennaio 2025, slitta il ritorno di una della soap più amate dal pubblico

La Rai si appresta a rinnovare la propria offerta televisiva per il mese di gennaio 2025, introducendo significative modifiche alla programmazione che riguarderanno principalmente la fascia del prime time.

Tra le novità più attese, spicca l’annuncio dello slittamento della messa in onda di “Un passo dal cielo 8“, con protagonista Giusy Buscemi, prevista originariamente per il 9 gennaio. Al suo posto, verrà trasmessa una mini-fiction dedicata alla vita e alle opere dello scrittore e poeta Giacomo Leopardi.

Un passo dal cielo e il successo di pubblico

La decisione di posticipare “Un passo dal cielo” è stata presa per fare spazio a “Leopardi – Il poeta dell’Infinito“, una serie che andrà in onda martedì 7 e giovedì 8 gennaio nella prestigiosa fascia serale di Rai 1. Questa scelta editoriale non solo modifica il calendario delle uscite ma pone anche la fiction su Leopardi come diretta concorrente della soap turca “Endless Love“, che riprenderà la sua trasmissione su Canale 5 con episodi inediti della seconda stagione proprio a partire dal 9 gennaio.

Non è l’unica variazione annunciata dalla rete ammiraglia: anche gli appassionati de “Il Paradiso delle Signore” dovranno pazientare un giorno in più rispetto al solito. La popolare soap opera pomeridiana non andrà infatti in onda il primo giorno dell’anno, lasciando i suoi fedeli spettatori senza la consueta puntata giornaliera. Tuttavia, già dal 2 gennaio, la programmazione riprenderà regolarmente con nuove entusiasmanti puntate.

Gli sviluppi narrativi de “Il Paradiso delle Signore” promettono colpi di scena e momenti emozionanti soprattutto per quanto riguarda Salvo ed Elvira. I due personaggi sono al centro delle trame con i preparativi del loro matrimonio imminente che avrebbe dovuto svolgersi al Circolo. Un imprevisto tuttavia minaccia di rovinare i loro piani: Salvo scopre che il luogo prescelto è improvvisamente diventato inagibile, gettando ombre sulla celebrazione del loro amore.

Queste modifiche alla programmazione riflettono una strategia da parte della Rai volta a rinnovare l’offerta televisiva mantenendo alto l’interesse degli spettatori attraverso contenuti diversificati e di qualità. La scelta di dedicare due serate alla figura emblematica di Giacomo Leopardi testimonia un desiderio dell’emittente pubblica italiana di valorizzare le figure storiche italiane attraverso produzioni originali capaci allo stesso tempo di competere sul mercato televisivo nazionale.

L’introduzione della miniserie su Leopardi rappresenta quindi un tentativo audace ma calcolato da parte della Rai nel posizionarsi come leader nella produzione e trasmissione di contenuti culturalmente ricchi ed educativamente validi nel panorama televisivo italiano.

Mentre gli appassionati de “Un passo dal cielo” dovranno attendere una settimana in più per ritrovare i propri personaggi preferiti sul piccolo schermo, gli amanti della letteratura potranno godersi uno sguardo intimo sulla vita del poeta dell’Infinito, sperando che questa nuova proposta possa arricchire ulteriormente l’offerta culturale del prime time italiano.