La preview della seconda giornata della Serie A Femminile

La seconda giornata della Serie A Femminile Tim è alle porte: l’interruzione del campionato per permettere per gli impegni delle Nazionali è giunta al termine, con le dieci squadre professionistiche che sono nuovamente pronte a darsi battaglia, fra sabato 10 e lunedì 12 settembre.

ROMA – MILAN

L’unico match in programma sabato vede la Roma, uscita vittoriosa per 2-0 in casa del Pomigliano, ricevere un Milan in cerca di immediato riscatto dopo l’esordio stagionale perso per 3-1 contro la Fiorentina. Le rossonere, orfane del loro capitano Bergamaschi per infortunio, si affidano all’esperienza della top player Kosovare Asllani, per una gara che ha già il sapore di una sfida scudetto.

SAMPDORIA – POMIGLIANO

Il lunch match di domenica vede impegnate Sampdoria e Pomigliano in casa delle blucerchiate, uscite vittoriose in rimonta sul campo del Sassuolo grazie alla doppietta di Kelly Gago: le ragazze di Antonio Cincotta puntano a ripetersi, contro una squadra campana che dal canto suo è alla ricerca dei primi punti stagionali.

JUVENTUS – INTER

Il derby d’Italia in casa delle bianconere promette calcio spettacolo su entrambi i fronti: le campionesse in carica, senza Salvai, Gama e Cernoia per infortunio, dopo aver distrutto il neopromosso Como per 6-0, ospitano le nerazzurre guidate dall’ex coach Rita Guarino, vittoriose in casa sul Parma per 4-1.

FIORENTINA – COMO

Il programma di domenica si chiude alle 17:00 con il Como che farà visita alla Fiorentina allo Stadio Gino Bozzi (FI): le ragazze gigliate, reduci da una convincente vittoria in casa del Milan per 3-1 puntano a ripetersi contro un’altra formazione lombarda, impegnata nella lotta per la salvezza.

PARMA – SASSUOLO

L’ultimo match di giornata vedrà impegnate due squadre in cerca di riscatto dopo le rispettive sconfitte: il neonato Parma, dopo il match perso 4-1 contro l’Inter ospita alle 19:00 il Sassuolo di Gianpiero Piovani reduce dalla sconfitta in rimonta subita da parte della Sampdoria. Le crociate, guidate dall’esperienza del capitano Valeria Pirone, puntano alla prima, storica, vittoria in Serie A.

Mi piace: Mi piace Caricamento...