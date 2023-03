La band Still in Time presenta “Nonno Ferri Blues”

“Nonno Ferri Blues” è il nuovo singolo degli Still in Time, attualmente disponibile in radio e in digitale. Il brano si ispira a tre ninne nanne di sessant’anni fa che hanno trovato accoglienza in questo blues dal profumo di nostalgia e felicità. Per chissà quale strano scherzo del destino, la melodia del blues composto dagli Still in Time era praticamente identica a quella di una ninna nanna che Nonno Ferri era solito cantare ai nipoti: è venuto quindi naturale cantarla su queste note, per poi adattare le rimanenti ninne nanne alla metrica ed alla tonalità in MI del pezzo.

Ciao, benvenuti sulle pagine de L’Eco del Litorale. Chi o cosa vi ispira nel fare musica?

Ciao, e grazie per ospitarci sulle vostre pagine. Essendo tutti nati tra gli anni ’60 e gli anni ’70, la voglia di fare musica ci è cresciuta dentro ascoltando i miti di quel periodo, principalmente quelli del filone hard rock inglese che vedevano in prima fila i Deep Purple. Quelle sonorità ci sono entrate nelle ossa, e volenti o nolenti le riproponiamo nelle nostre canzoni, anche se alla nostra maniera.

Qual è la canzone che ha segnato il vostro percorso artistico?

Se intendi una canzone di quelle che ascoltavamo da ragazzi, ce ne sono tante… Dovendo dire un titolo, potrebbe essere “Smoke on the water”, che non a caso è tra le poche cover che suoniamo dal vivo.

Qual è il vostro processo di scrittura?

La parte musicale si basa sulle improvvisazioni che facciamo quasi tutte le sere che ci ritroviamo in studio a suonare: le sessioni vengono registrate e riascoltate, e se qualcosa ci colpisce particolarmente ci lavoriamo su. I testi invece sono scritti dal nostro cantante, e riflettono principalmente esperienze di vita vissuta.

Avete avuto momenti di sconforto o ripensamento sul vostro percorso artistico? Quali sono le difficoltà che avete dovuto affrontare?

Considera che siamo gente che fa musica per passione e per divertimento, non siamo ragazzini che sperano di sfondare nel mercato dello show biz: pertanto, non possiamo davvero dire di aver provato sconforto o ripensamenti. Difficoltà sì, basti pensare al periodo in cui vigeva il coprifuoco che per noi ha voluto dire di smettere di suonare fino a quando la misura è stata revocata.

Da poco è uscito il vostro singolo. Quali emozioni state vivendo in questa fase?

Se ci avessero detto, qualche anno fa, che la nostra musica sarebbe stata ascoltata in giro per il mondo, ci saremmo messi a ridere. Ed invece è successo davvero, e l’emozione è davvero grande: i riepiloghi che abbiamo dalle piattaforme digitali ci dicono che tutti i continenti hanno avuto ascoltatori degli Still in Time, e chiaramente la cosa ci fa un enorme piacere.

Com’è nata l’idea di questo brano?

Alessandro, il nostro cantante, è entrato nel gruppo con il compito di scrivere i testi per le musiche che erano già state composte; tra queste, avevamo un blues, la cui melodia gli ha fatto tornare in mente una canzoncina che suo nonno gli cantava da bambino, canzone a cui ne seguivano immancabilmente altre due; di qui l’idea di tradurre quelle strofe in inglese, aggiustandole per farne quadrare la metrica. Così è nato il “Nonno Ferri Blues”.

Cosa dobbiamo aspettarci in futuro dalle vostre prossime produzioni?

Del buon rock ‘n roll, come speriamo sia quello che abbiamo pubblicato sinora. Dobbiamo solo trovare il tempo per dare corpo alle nostre idee che già ci sono, in forma embrionale. Seguiteci su www.stillintime.it per essere informati sulle prossime uscite!