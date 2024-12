Kate “sgarbo” a Re Carlo, la Principessa non si presenta al grande evento: “Grande delusione”

Ha fatto il giro del mondo la notizia dello “sgarbo” di Kate a Re Carlo, la Principessa non si presenta al grande evento: “Grande delusione”

La scelta della Principessa del Galles viene vista da molti come un segno tangibile del cambiamento generazionale all’interno della monarchia inglese: una maggiore attenzione verso le esigenze personali ed emotive anche nei confronti degli eredi al trono.

La decisione di Kate Middleton di non partecipare al tradizionale pranzo prenatalizio organizzato da Re Carlo III ha sollevato un polverone mediatico e suscitato numerose discussioni tra gli appassionati della famiglia reale britannica. Quest’anno, infatti, la Duchessa di Cambridge e il Principe William hanno scelto di trascorrere il periodo natalizio in maniera più riservata, lontani dai riflettori e dagli impegni istituzionali che hanno caratterizzato gran parte del loro anno.

Il Natale della Royal Family

Il pranzo natalizio a Buckingham Palace è una delle tradizioni più sentite dalla famiglia reale, un momento di condivisione e festa che vede riuniti tutti i membri della dinastia Windsor, inclusi quelli meno direttamente coinvolti nella vita pubblica della monarchia. La decisione dei Duchi di Cambridge di assentarsi da questo importante appuntamento ha quindi destato sorpresa e qualche malumore all’interno dell’ambiente reale.

Nonostante ciò, fonti vicine alla coppia hanno sottolineato come tale scelta non debba essere interpretata come un vero e proprio sgarbo nei confronti del sovrano ma piuttosto come il desiderio dei principi di dedicare più tempo alla propria famiglia. Dopo un anno particolarmente impegnativo sotto diversi aspetti – sia per gli obblighi ufficiali sia per le questioni personali legate alla salute – Kate sentiva fortemente la necessità di rallentare il ritmo e godersi momenti privati con i suoi cari.

La notizia dell’assenza dei Duchi al pranzo prenatale si aggiunge ad altre defezioni illustri all’interno della famiglia reale. Tra queste spicca quella del Principe Andrea, fratello minore del Re Carlo III. A differenza dei Cambridge, tuttavia, l’esclusione dell’ex Duca di York dall’evento natalizio non è stata una scelta personale ma una conseguenza diretta delle controversie che lo hanno coinvolto negli ultimi anni. Il cosiddetto “scandalo delle spie”, con rivelazioni shock su uno stretto confidente dell’ex duca risultato essere una spia cinese infiltrata nel cuore della monarchia britannica, ha solo aggravato ulteriormente la sua posizione già compromessa dal coinvolgimento nel caso Epstein.

In questo contesto complesso e delicato per la Corona britannica, l’assenza dei principali membri della famiglia agli eventuali pubblichi assume inevitabilmente connotazioni simboliche forti. Se da un lato dimostra la volontà dei duchi di privilegiare la sfera privata in un periodo tanto significativo quanto è quello natalizio; dall’altro mette in evidenza le tensioni interne alla Casa Reale che emergono in momenti chiave come questi.

Nonostante le polemiche suscitate dalla loro assenza al pranzo organizzato da Re Carlo III a Buckingham Palace o al Castello di Windsor secondo le diverse fonti consultate, Kate Middleton e il Principe William continuano a godere dell’affetto incondizionato del pubblico britannico ed internazionale.