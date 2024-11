Kate Middleton, frecciata (di classe) a Meghan: l’ultimo gesto rivela tutto sul loro vero rapporto

Kate Middleton avrebbe inviato una sottile quanto raffinata frecciata a Meghan in questi ultimi giorni. E l’ha decisamente asfaltata.

Tra Kate Middleton e Meghan Markle, ormai si sa bene, non c’è mai stato un rapporto disteso, men che meno di amicizia. Le due, d’altronde, hanno sempre avuto caratteri molto diversi e un background culturale differente in ogni aspetto. Kate è cresciuta nell’elite borghese degli UK, ha frequentato i college più esclusivi e avuto fin dalla più giovane età a che fare con la vita reale (avendo conosciuto molto giovane William). Meghan, per contro, ha sempre vissuto negli USA, ha un passato di attrice e fino al suo incontro con Harry non sapeva nulla della Royal Family.

La Duchessa di Sussex non ha fatto mistero di essersi sentita per la maggior parte del tempo un pesce fuor d’acqua nel Regno Unito. Un sentimento condiviso con lo stesso Harry, che si è sempre ritenuto lo “Spare” (la riserva) del fratello, costantemente messo in un angolo.

Da questo risentimento sono nate due “vendette” a dir poco esplosive dei Duchi: prima il libro -bomba Spare e poi il documentario sulla vita di Harry e Meghan all’interno della Famiglia Reale. Un documentario che ha scatenato l’ira non solo dei royals ma anche della popolazione in generale, che li ha accusati essersi comportati da irriconoscenti.

In questo documentario, Meghan ha anche ammesso di essersi sempre dovuta vestire con colori neutri per adeguarsi al protocollo reale. “C’è stata una riflessione in questo. A quanto ho capito, non puoi mai indossare lo stesso colore di Sua Maestà se c’è un evento di gruppo”, ha detto la Duchessa. “Ho indossato molti toni tenui, ma era anche così che potevo semplicemente mimetizzarmi. Come se non stessi cercando di distinguermi qui”.