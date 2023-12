Jurassic Park: Survival annunciato per console e PC

(Adnkronos) – Saber Interactive ha annunciato il lancio del suo nuovo gioco d'avventura in singolo, Jurassic Park: Survival, disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC. Ancora non è stata comunicata una data di uscita ufficiale. Tim Willits, direttore operativo di Saber Interactive, in una nota stampa ha condiviso l'entusiasmo del team: "Siamo appassionati di Jurassic Park da sempre e siamo onorati di intraprendere questo viaggio emozionante. Il nostro obiettivo è catturare la magia e il meravigliamento del film iconico, combinando la nostra lunga esperienza nello sviluppo di giochi e una vera passione per il materiale originale." Jim Molinets, vicepresidente senior di produzione e marketing di Universal Games and Digital Platforms, ha aggiunto: "I nostri fan ci hanno ripetutamente espresso il desiderio di un gioco che li immergesse nel mondo di Jurassic Park come mai prima d'ora e, finalmente, abbiamo trovato il modo. Siamo entusiasti di rivelare che il film iconico prende vita in un nuovissimo videogioco in collaborazione con il talento straordinario di Saber Interactive. Non c'è modo migliore di celebrare il trentesimo anniversario di Jurassic Park che con questo emozionante annuncio." I giocatori si avventureranno nella dettagliata Isla Nublar, popolata da fauna reattiva, dinosauri e altre minacce inaspettate. Dai cancelli del parco al Centro Visitatori e oltre, questo mondo interattivo rende il Jurassic Park completamente esplorabile. I giocatori dovranno usare astuzia, darsi alla fuga e interagire con i dinosauri del film. I giocatori potranno esplorare il parco e affrontarne i pericoli, utilizzando tutte le risorse a loro disposizione per trovare soluzioni intelligenti e sopravvivere alle numerose minacce che si nascondono su Isla Nublar. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

