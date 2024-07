Jehnean Washington presenta l’album “I fly with you”

Jehnean Washington è un artista multi-talento e multiculturale. Jehnean si è laureata all’AMDA di New York City. Di recente è uscito il suo album “I fly with you”. Jehnean Washington è: una cantante, autrice di canzoni, musicista, attrice, narratrice riconosciuta e archiviata presso lo Smithsonian’s National Museum of the American Indian a Washington DC ed è un membro dell’ensemble di Native Voices all’Autry di Los Angeles, California.

Jehnean ha lavorato per 16 anni come interprete principale, cantautore, direttore musicale e assistente del direttore artistico per la famosa American Indian Theatre Company.

Il suo arrangiamento della canzone Trail of Tears può essere ascoltato nell’album nominato ai Grammy Song of America. E’ presente nell’album SIIB vincitore del premio NAMMY . Nella sua carriera si è esibita e condiviso il palco con le leggende della musica: Buffy Sainte-Marie, Bobby Kimball, Pura Fe, Ulali, Indigo Girls, Keith Secola, Du Yun, Raven Chacon, Stewart Mitchel e molti altri.

L’artista canta con la famosa compagnia d’opera di Los Angeles The Industry. La cantante ha insegnato tecnica vocale e performance per il Latin music sensation e il secondo classificato di La Voz Dunia Ojeda. (l’artista di musica pop Christine Olivier e l’artista musicale R&B/Rap River Watson.)

Jehnean è un maestra musicista e cantante con l’organizzazione musicale mondiale Listen for Life. Ha co-sceneggiato la premiata sceneggiatura del film RAVE. Qualche informazione sulle canzoni dell’album “I’ll fly with you”. Tutte le canzoni di questa raccolta intitolata “I FLY WITH YOU” sono state create attorno a storie personali e reali della vita di Jehnean Washington. Fanno parte della sottolineatura del suo audiolibro autobiografico, intitolato “My Life My Song With No Reservation (The life, motion and sound of a mighty woman warrior). Insieme al suo compagno di vita AntGul, che aiuta a cucirne insieme i fili e le corde giuste nel completamento di questa sinfonia sonora.

Track list di “I fly with you”:

AWAKEN + Dream Sequence

Questa canzone e testi specifici sono stati ispirati dalla mia meditazione e credenza nei popoli/antenati delle nazioni stellari in altri regni e sulla terra. I nostri corpi sono costituiti in parte da polvere di stelle e quindi hanno un DNA/memoria genetica e spirituale di ogni parte della nostra creazione. I tempi in cui tutti noi stiamo attualmente vivendo ci chiamano profondamente: far sentire alta la nostra voce. E’ importante risvegliarci e agire per ripristinare, proteggere e prenderci cura della nostra Madre Terra. E’ necessario prenderci cura di noi stessi e l’un l’altro connettendoci consapevolmente con i nostri ricordi divini. Awaken ci chiama a risvegliarci al nostro sé originale e ad elevarci alla luce dentro e fuori. Liberare noi stessi e tutti coloro che ci circondano da tutto ciò che ci trattiene dal renderci migliori.

TUNKASILA

Questo pezzo è stato il nostro primo pezzo. E’ stato creato con l’espressione e la ricerca di compassione e saggezza per il nostro pianeta e tutti i suoi passeggeri. E’ composto da lingua indigena americana e potenti invocazioni tribali. Il conto alla rovescia di Tunkasila è iniziato e tutti noi dobbiamo usare il nostro tempo qui con saggezza e muoverci con amore e compassione incondizionati attraverso la vita della stagione.

IMMACOLATA

L’Immacolata è nata da un periodo di profonda meditazione e da un desiderio condiviso di creare un’espressione operistica moderna in completa ascesa. Usando testi e melodie cocreati, abbiamo collaborato alla traduzione linguistica dall’inglese all’italiano e abbiamo creato un ritmo espressivo e un’atmosfera di danza trainante. .

SKY ALIGHT

Un’espressione onirica estiva leggera e dolce è ciò che desideravamo creare. L’estate è una delle stagioni preferite di Jehnean. Evoca innocenti ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza e dei sogni al tramonto.

SPEAK TO WHO WILL LISTEN

AntGul ha presentato lo scheletro di questa canzone a Jehnean un pomeriggio. Alimentato da un particolare ricordo d’infanzia e dagli insegnamenti di una persona cara, Jehnean ha creato la melodia e il testo in 7 minuti. In un giorno, la canzone è stata registrata. Mentre viaggiamo attraverso la vita, impariamo a scegliere con attenzione con chi parlare e il potere dell’ascolto. Le sfide e gli ostacoli affrontati sono cose attraverso le quali Wahkan (il grande spirito) ci vede mentre scegliamo di continuare a camminare ancora e ancora e ancora.

WE ARE EVERY REASON

Questa canzone è una dichiarazione di Jehnean Washington sulle connessioni e le relazioni profonde e su ciò che conta veramente.

I FLY WITH YOU Original Mix & Radio Edit

Scritto da Jehnean originariamente nel 2003 mentre tornava a casa una sera dopo un lungo ed estenuante tour di esibizioni. Guardare fuori dalla finestra nel cielo notturno pieno di stelle e sperimentare il potere della rivelazione curativa; questa canzone è un tributo al suo defunto e amato fratello Chris. Questa versione moderna non era completa fino a quando …AntGul non è arrivato a prestare il suo talento! … Insieme all’amore, al supporto e al generoso aiuto del caro amico di Jehnean, il grande Stuart Mitchell. Nei nostri sogni e nelle parti più profonde della nostra anima possiamo volare con i nostri cari in transizione. Loro non sono altro che un pensiero e un sussurro che vola alto nel cielo.

Link Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/5scIBzgGG1MbGu61S3afgB