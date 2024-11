Javier Martinez parla ancora di Shaila Gatta ma una frase fa discutere: bufera sul web

Javier Martinez parla ancora di Shaila Gatta e si lascia sfuggire una frase che scatena la bufera sul web. Ecco cosa ha detto.

Javier Martinez non ha ancora dimenticato il due di picche ricevuto da Shaila Gatta che gli ha preferito Lorenzo Spolverato. Dopo quasi un mese dalla scelta della ballerina che ha ammesso di provare un sentimento forte per Lorenzo, Javier continua a parlare di lei nella casa del Grande Fratello 2024. la scorsa notte, mentre era in sauna con Alfono D’Apice, si è lasciato andare ad un nuovo racconto svelando dettagli intimi dei giorni trascorsi con lei e pronunciando una frase che sta facendo discutere al punto che su X (il vecchio Twitter, ndr), sta spopolando l’hashtag #fuorijavier.

Ma cosa ha detto Javier? Il pallavolista argentino ha pronunciato una frase sull’amore e la vendetta che non è affatto piaciuta al popolo del web che si è scagliato contro il gieffino.

Javier Martinez: “La vendetta è una forma d’amore”. Il web insorge

Alfonso D’Apice, l’ex fidanzato di Federica Petagna, è entrato nella casa del Grande Fratello da circa due settimane legando in particolare con Javier Martinez che, ritrovandosi con lui in sauna, ha raccontato nuovi dettagli del rapporto che ha avuto con Shaila Gatta prima che quest’ultima scegliesse di intraprendere una vera relazione con Lorenzo Spolverato.

Come cazzo lo chiamate uomo questo?

Dopo 1 mese è ancora a raccontare dettagli intimi, viscido.#shailenzo #grandefratello #iostoconlorenzo pic.twitter.com/ue1U6znpbD — RIC 🌟SHAILENZO ERA🌟 (@GfliveReality) November 16, 2024

“Le mani andavano un po’ ovunque. Non era solamente il bacetto”, ha raccontato Javier che, poi, sul motivo per il quale ha svelato dettagli intimi, compreso ciò che si raccontava con Shaila sotto le coperte, ha detto: “Quell’atto di vendetta è stato anche amore. Non era odio, non era amore perché una persona se non prova niente non tira fuori neanche l’odio. In quel momento, questa cosa, è anche una forma d’amore”. Quest’ultime parole hanno scatenato la durissima reazione del web che, sui social, ha postato il video del momento scagliandosi contro il pallavolista argentino.

“La vendetta è amore” bruttissimo messaggio quando ci sono donne che l’hanno vissuta sulla loro pelle questo tipo di amore!!! #fuorijavier #iostoconlorenzo #grandefratello pic.twitter.com/xcTqp1gjY8 — Piera 🍬 (@diodati_piera) November 16, 2024

Cosa accadrà nella prossima puntata del reality show? Alfonso Signorini mostrerà le parole di Javier a Shaila Gatta che è sempre più legata a Lorenzo Spolverato?