Inter-Real Sociedad 0-0, nerazzurri secondi nel gruppo D di Champions League

(Adnkronos) – Termina sul punteggio di 0-0 il match tra l'Inter e la Real Sociedad, valido per il gruppo D di Champions League disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. Le due squadre chiudono il girone appaiate a quota 12 ma gli spagnoli sono primi per una miglior differenza reti. L'Inter si complica la vita nel suo percorso in Champions League. A San Siro i nerazzurri non vanno oltre ad un pari per 0-0 con la Real Sociedad e così passano agli ottavi come seconda, alle spalle proprio degli spagnoli. Gli ospiti dominano a lungo mantenendo il possesso palla, ma non creano mai veri e propri pericoli. Nella ripresa Inzaghi prova a vincerla mandando in campo anche Lautaro, che al 95' sfiora il colpaccio. Come all'andata i baschi si confermano clienti ostici e l'Inter del primo tempo è costretta per larghi tratti sulla difensiva. A creare le principali occasioni da gol, però, sono i padroni di casa: sulla prima, un tap-in a colpo quasi sicuro di Acerbi, arriva Traoré a salvare Remiro. Sulla seconda, una botta di Mkhitaryan deviata in angolo da Munoz, interviene la terna arbitrale, che assegna rimessa dal fondo anziché corner per un rimpallo fra Sanchez e Zubimendi prima del tentativo dell'armeno. La ripresa si apre con un'Inter più aggressiva e superata l'ora di gioco, Inzaghi mette dentro Lautaro, salutato dal boato di San Siro, che va subito vicino al gol. A venti dalla fine, brivido per San Siro: Kubo s'infila in area e finisce a terra sul pressing di Calhanoglu. L'arbitro Schaerer indica il dischetto, poi va al monitor e ammonisce il giapponese per simulazione. Il tentativo di Lautaro, in area, è l'ultima emozione di serata ma il tiro dell'argentino sorvola la traversa. Il forcing solo abbozzato dei padroni di casa non porta a sboccare l'impasse è 0-0. Lunedì a Nyon sarà un sorteggio da incubo per Inzaghi. I risultati della sesta giornata di Champions League. Gruppo A: Manchester United-Bayern Monaco 0-1; Copenhagen-Galatasaray 1-0; Gruppo B: Lens-Siviglia 2-1; Psv-Arsenal 1-1; Gruppo C: Union Berlino-Real Madrid 2-3; Napoli-Braga 2-0; Gruppo D: Inter-Real Sociedad 0-0; Salisburgo-Benfica 1-3. Si sono definite le classifiche finali dei gruppi A, B, C e D di Champions League. Le prime due di ogni girone avanzano agli ottavi, le terze al playoff di Europa League, le quarte eliminate. Gruppo A: Bayern Monaco 16 punti; Copenhagen 8; Galatasaray 5; Manchester United 4. Gruppo B: Arsenal 13 punti; Psv 9; Lens 8; Siviglia 2. Gruppo C: Real Madrid 16; Napoli 10; Sporting Braga 4; Union Berlino 2. Gruppo D: Real Sociedad 12; Inter 12; Benfica 4; Salisburgo 4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

