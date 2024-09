Incidente a Nettuno, muoiono un bambino di 5 anni e la zia incinta. Grave la mamma

Un bambino di 5 anni di nome Santiago e sua zia Sabrina S. di 39 anni sono morti in un incidente stradale a Nettuno. Ferita gravemente anche la mamma di 39 anni, sorella gemella di Sabrina. E’ il bilancio del drammatico sinistro avvenuto ieri sera intorno alle 20:30 in via del Cervicione dove – per cause in corso di accertamento – due auto, un SUV Kia e una Mini Cooper che si sono scontrate, con la Kia che, dopo l’impatto, è finita contro un albero e poi un muro di cinta, vicino all’ incrocio con via della Pineta. Per il piccolo e la zia – che era incinta – non c’è stato nulla da fare: i due sono morti sul colpo.

La sorella gemella di Sabrina, madre del bambino, che si trovava a bordo dell’auto, è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma. Anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nell’incidente è rimasto ferito gravemente.

Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio, i vigili del fuoco e il 118. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire le cause di questo devastante schianto.

I carabinieri, intanto, hanno sequestrato i veicoli e i cellulari dei conducenti come da prassi. Sale così a 108 il numero dei morti per incidente stradale dall’inizio del 2024 sulle strade di Roma e provincia. Numeri allarmanti che sottolineano la gravità della situazione sulle strade della regione.

Nel frattempo, la comunità di Nettuno si è stretta attorno alla famiglia, con i social media invasi da messaggi di affetto e solidarietà. Le due donne, gestivano un locale nella zona, erano ben conosciute e rispettate. Sembra che stessero rientrando a casa al momento del tragico schianto.

È un incrocio tristemente noto purtroppo dove negli anni vi sono stati numerosi incidenti anche mortali