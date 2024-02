Incidente a Lecco, auto esce di strada e si ribalta: morti due ventenni

(Adnkronos) – Due giovani di 21 e 22 anni sono morti mentre una terza persona è rimasta ferita la notte scorsa in un incidente stradale che ha visto l'auto sulla quale viaggiavano uscire fuori strada e ribaltarsi a un'uscita della Superstrada 36, a Lecco. L'incidente si è verificato alle 2.30. Sul posto, oltre i soccorritori di Areu, sono intervenuti la Polizia, i Vigili del fuoco e l'elisoccorso. Sono in corso accertamenti per chiarire l'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

